. Стало известно о новой возможности для пользователей WhatsApp

Вадим Карасев

WABetaInfo: мессенджер WhatsApp разрешит добавлять в групповые чаты до 1 024 участников

Пользователям мессенджера WhatsApp будет доступна новая возможность, связанная с групповыми чатами. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo.

По данным ресурса, WhatsApp разрешит администраторам групповых чатов добавлять в беседу до 1024 участников. Нововведение обнаружили в последних бета-версиях мессенджера для устройств на базе Android и iOS.

Как отметили специалисты портала, сейчас в групповые чаты можно пригласить до 512 человек.

Когда новая возможность заработает для всех пользователей WhatsApp, пока неизвестно.

WhatsApp увеличил максимальное число участников групповых бесед до 512 в июне. Уточнялось, что администраторы могут либо сразу создать беседу со всеми 512 участниками, либо приглашать их постепенно. До этого в чат можно было добавить до 256 человек.

Кроме того, стало известно, что в конце октября приложение WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов. Речь идет о моделях iPhone 5 и iPhone 5C. Основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко объяснил это тем, что устаревшая операционная система этих устройств не может больше поддерживать способы передачи данных, которые необходимы для работы мессенджера.