. Стало известно о новой возможности для пользователей WhatsApp
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стало известно о новой возможности для пользователей WhatsApp

Стало известно о новой возможности для пользователей WhatsAppWABetaInfo: мессенджер WhatsApp разрешит добавлять в групповые чаты до 1 024 участников

Пользователям мессенджера WhatsApp будет доступна новая возможность, связанная с групповыми чатами. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo.

По данным ресурса, WhatsApp разрешит администраторам групповых чатов добавлять в беседу до 1024 участников. Нововведение обнаружили в последних бета-версиях мессенджера для устройств на базе Android и iOS.

Как отметили специалисты портала, сейчас в групповые чаты можно пригласить до 512 человек.

Когда новая возможность заработает для всех пользователей WhatsApp, пока неизвестно.

WhatsApp увеличил максимальное число участников групповых бесед до 512 в июне. Уточнялось, что администраторы могут либо сразу создать беседу со всеми 512 участниками, либо приглашать их постепенно. До этого в чат можно было добавить до 256 человек.

Кроме того, стало известно, что в конце октября приложение WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов. Речь идет о моделях iPhone 5 и iPhone 5C. Основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко объяснил это тем, что устаревшая операционная система этих устройств не может больше поддерживать способы передачи данных, которые необходимы для работы мессенджера.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Ветеран осудил Байдена за поддержку Зеленского
Ветеран осудил Байдена за поддержку Зеленского
Стало известно о новой возможности для пользователей WhatsApp
Стало известно о новой возможности для пользователей WhatsApp
Bethesda и Xbox представили уникальную Xbox Series X к 10-летию Dishonored
Bethesda и Xbox представили уникальную Xbox Series X к 10-летию
"Ночью - в банку, а днем - снимаешь штаны и садишься": Боня раскрыла, как справляла нужду в горах
"Ночью - в банку, а днем - снимаешь штаны и садишься": Боня
Слух: Игроки обнаружили новую модель Xbox на полке Фила Спенсера
Слух: Игроки обнаружили новую модель Xbox на полке Фила Спенсера
Дженнифер Лоуренс рассказала о «потере контроля» после получения «Оскара»
Дженнифер Лоуренс рассказала о «потере контроля» после получения
США осудили российские ракетные удары по Украине
США осудили российские ракетные удары по Украине
Стала известна реакция Филиппа Киркорова на обвинения Бориса Корчевникова в богохульстве
Стала известна реакция Филиппа Киркорова на обвинения Бориса
Народные приметы и суеверия о том, к чему приводит разбитое стекло
Народные приметы и суеверия о том, к чему приводит разбитое стекло
Маленькое исчадие ада
Маленькое исчадие ада
Российские компании пожаловались на подорожание доставки из-за санкций
Российские компании пожаловались на подорожание доставки из-за санкций
Филипп Киркоров решил кардинально сменить имидж
Филипп Киркоров решил кардинально сменить имидж

Топ на сегодня

«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой судьбой покоряет шоу «Ты супер!»
«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой
Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Волонтеры #МЫВМЕСТЕ развернули штаб на месте паромной переправы в Крыму
Волонтеры #МЫВМЕСТЕ развернули штаб на месте паромной переправы в
Стас Пьеха признался, что практически не знает своего 8-летнего сына
Стас Пьеха признался, что практически не знает своего 8-летнего сына
В даркнете начали торговать документами для «эвакуации» из страны
В даркнете начали торговать документами для «эвакуации» из страны

Еще по теме

В WhatsApp появится новая возможность
Пользователям раскрыли подробности о новой функции WhatsApp
В WhatsApp запретили добавлять пользователей в чаты без их согласия
Whatsapp дал пользователям возможность создавать каналы как в Telegram