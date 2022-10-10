Стало известно о новой возможности для пользователей WhatsApp
Пользователям мессенджера WhatsApp будет доступна новая возможность, связанная с групповыми чатами. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo.
По данным ресурса, WhatsApp разрешит администраторам групповых чатов добавлять в беседу до 1024 участников. Нововведение обнаружили в последних бета-версиях мессенджера для устройств на базе Android и iOS.
Как отметили специалисты портала, сейчас в групповые чаты можно пригласить до 512 человек.
Когда новая возможность заработает для всех пользователей WhatsApp, пока неизвестно.
WhatsApp увеличил максимальное число участников групповых бесед до 512 в июне. Уточнялось, что администраторы могут либо сразу создать беседу со всеми 512 участниками, либо приглашать их постепенно. До этого в чат можно было добавить до 256 человек.
Кроме того, стало известно, что в конце октября приложение WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов. Речь идет о моделях iPhone 5 и iPhone 5C. Основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко объяснил это тем, что устаревшая операционная система этих устройств не может больше поддерживать способы передачи данных, которые необходимы для работы мессенджера.