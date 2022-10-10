. Стас Пьеха признался, что практически не знает своего 8-летнего сына

Певец Стас Пьеха рассказал, почему редко видится с 8-летним сыном и даже толком его не знает. Внук знаменитой Эдиты Пьехи, Стас сейчас пребывает в статусе завидного жениха. Он еще в 2015 году развелся с Натальей Горчаковой, оставив ее с маленьким сыном Петей. С тех пор 42-летний артист редко видится с сыном и сам себя честно называет не самым лучшим отцом. Этому есть как объективные, так и субъективные причины. Прежде всего расстояние между родственниками и постоянная занятость Стаса.«Петя не живет в Москве, он живет в городе Пушкин под Петербургом. Это не мое решение, а решение его мамы с точки зрения удобства для образования и развития сына. Это сильно ограничивает возможность общаться. Я живу в Москве и регулярно уезжаю на гастроли. Конечно, если бы Петр находился здесь, я бы регулярно виделся с ним, когда у меня было бы свободное время. Сейчас, когда он становится старше, мне интереснее с ним общаться», — объяснил он первую.Со второй все немного сложнее и запутаннее. «Я вырос без отца, и у меня нет глобального понимания, для чего отец нужен. Этот опыт нужно нарабатывать. Не скажу, что считаю себя суперпапой, но и плохим не считаю тоже. В жизни сына я участвую финансово, поддерживаю его во всем. Надеюсь, что являюсь достойным примером для него», — признался звездный внук. Он практически не знает своего собственного ребенка, поэтому при редких встречах занимает созерцательную позицию.«Я наблюдаю за Петей, смотрю, что ему интересно. Он очень самостоятельный парень, я же пытаюсь играть по его правилам. Если бы мы общались каждый день, я бы знал, что ему предложить», — честно рассказал Стас Пьеха Газете.ru.