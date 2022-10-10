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Стас Пьеха признался, что практически не знает своего 8-летнего сына

Стас Пьеха признался, что практически не знает своего 8-летнего сына
Певец Стас Пьеха рассказал, почему редко видится с 8-летним сыном и даже толком его не знает. Внук знаменитой Эдиты Пьехи, Стас сейчас пребывает в статусе завидного жениха. Он еще в 2015 году развелся с Натальей Горчаковой, оставив ее с маленьким сыном Петей. С тех пор 42-летний артист редко видится с сыном и сам себя честно называет не самым лучшим отцом. Этому есть как объективные, так и субъективные причины.  Прежде всего расстояние между родственниками и постоянная занятость Стаса.
«Петя не живет в Москве, он живет в городе Пушкин под Петербургом. Это не мое решение, а решение его мамы с точки зрения удобства для образования и развития сына. Это сильно ограничивает возможность общаться. Я живу в Москве и регулярно уезжаю на гастроли. Конечно, если бы Петр находился здесь, я бы регулярно виделся с ним, когда у меня было бы свободное время. Сейчас, когда он становится старше, мне интереснее с ним общаться»,  — объяснил он первую.
Со второй все немного сложнее и запутаннее. «Я вырос без отца, и у меня нет глобального понимания, для чего отец нужен. Этот опыт нужно нарабатывать. Не скажу, что считаю себя суперпапой, но и плохим не считаю тоже. В жизни сына я участвую финансово, поддерживаю его во всем. Надеюсь, что являюсь достойным примером для него»,  — признался звездный внук. Он практически не знает своего собственного ребенка, поэтому при редких встречах занимает созерцательную позицию.
«Я наблюдаю за Петей, смотрю, что ему интересно. Он очень самостоятельный парень, я же пытаюсь играть по его правилам. Если бы мы общались каждый день, я бы знал, что ему предложить»,  — честно рассказал Стас Пьеха Газете.ru.
# Шоу-бизнес Пьеха Стас
По материалам: z-aya

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