. Стас Садальский показал красавицу-блондинку, которая хозяйничает в его доме

Актер и блогер Стас Садальский поделился фото женщины, которой доверяет не только свое хозяйство. Стас Садальский поделился снимком домработницы Ирины. Поклонники увидели, что дама довольна молода и хороша собой. Ирина - миловидная блондинка с карими глазами. Показать домработницу Стас Садальский решил в связи с тем, что сам постоянно сравнивает две программы на разных каналах - «Сегодня вечером» и «Привет, Андрей!» с ведущими Николаем Цискаридзе и Андреем Малаховым. Сам Стас Садальский уверяет, что эти передачи не смотрит, он поручил сделать это своей домработнице и поделился ее мнением по поводу увиденного.«Заставил свою дом работницу Иру посмотреть Малахова и Балеруна, сам же не смотрел ни одну, ни другую передачу. Вот что Ирочка сказала, кстати, и рейтинги «Медиаскопа» показали тоже самое: «Станислав! Тяжело было смотреть, только начало и полчаса! Высокомерный танцор-ведущий с очень старыми людьми, похоже, они из хосписа, наверно, перед смертью пели песни, а Андрюша… он хороший, его обожаю. «Привет, Андрей!» - от начала до конца», - написал под фото Стас Садальский.