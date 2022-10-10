. Театр Ермоловой и Следственный комитет заключили договор о сотрудничестве. Новость обсуждают в телеграм-каналах

Вадим Карасев

На официальном сайте Театра Ермоловой, художественным руководителем которого является Олег Меньшиков, появилась информация о начале сотрудничества со Следственным комитетом РФ. Подготовительный процесс заключения договоренностей начался еще в прошлом году.

Теперь у сотрудников ведомства и учащихся образовательных учреждений СК России есть возможность посещать спектакли и приобщаться к театральному миру. Надеемся, что, объединив устремления, мы сможем с Культурным центром реализовывать интересные творческие инициативы,

— говорится в сообщении.

Договор был подписан руководителем Культурного центра СК России Марией Краснопеевой и директором театра Сергеем Кузоятовым. Олег Меньшиков также присутствовал на церемонии подписания.

Новость уже обсуждают в телеграм-каналах.

"Творческое сотрудничество". Может быть, имеет смысл рассмотреть другие варианты названия? Например, "бастрыкинский водевиль"?

— написала в своем телеграм-канале Ксения Собчак.

Это не сцены допроса во время съемок, это договор о творческом сотрудничестве. Даже если это размен, то цена вопроса — удручающая. Очень любила Олега Меньшикова как артиста, он прекрасный и талантливый актер. Но что-то идет не так,

— написала журналистка Арина Бородина.

Театр также оказался в центре внимания телеграм-каналов из-за театрально-поэтической программы "Поэзия преобразует жизнь?". Ряд каналов обратили внимание, что в программе заявлены произведения авторов, которые открыто выступают против спецоперации на Украине, а некоторые из них проживают не в России. Речь идет о Линор Горалик, Вере Павловой, Сергее Гандлевском, Алине Кудряшовой, Александре Дельфинове.

Пошла волна недовольства в сторону Олега Меньшикова, оказавшегося в центре скандала в связи с информацией о сотрудничестве Театра им. Ермоловой и СК России. Как выяснилось, творческая программа для сотрудников юстиции включает в себя имена деятелей, чья деятельность попадает сразу под несколько статей УК РФ,

— прокомментировали это в телеграм-канале "Подковерка".

Надя Бесчетникова