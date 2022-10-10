. Театр Ермоловой решил сотрудничать со Следственным комитетом

Вадим Карасев

Театр Ермоловой заключил договор о «творческом сотрудничестве» со Следственным комитетом

Московский драматический театр имени Ермоловой решил сотрудничать со Следственным комитетом России и заключил договор о «взаимном творческом сотрудничестве». Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Подготовительный процесс начался еще в прошлом сезоне, и теперь у сотрудников ведомства и учащихся образовательных учреждений СК России есть возможность посещать спектакли и приобщаться к театральному миру», — говорится в публикации.

В начале этого года в театре имени Ермоловой отменили вызвавший скандал спектакль «Двенадцатая ночь, или Все что угодно». Премьеру постановки, из-за которой худрука учреждения Олега Меньшикова обвинили в воровстве, планировали показать в феврале.

В июне из репертуара театра убрали спектакль по одноименному роману Дмитрия Глуховского (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) «Текст». Это произошло после того, как Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя по статье о дискредитации армии.