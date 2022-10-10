. Театр Ермоловой решил сотрудничать со Следственным комитетом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Театр Ермоловой решил сотрудничать со Следственным комитетом

Театр Ермоловой решил сотрудничать со Следственным комитетомТеатр Ермоловой заключил договор о «творческом сотрудничестве» со Следственным комитетом

Московский драматический театр имени Ермоловой решил сотрудничать со Следственным комитетом России и заключил договор о «взаимном творческом сотрудничестве». Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Подготовительный процесс начался еще в прошлом сезоне, и теперь у сотрудников ведомства и учащихся образовательных учреждений СК России есть возможность посещать спектакли и приобщаться к театральному миру», — говорится в публикации.

В начале этого года в театре имени Ермоловой отменили вызвавший скандал спектакль «Двенадцатая ночь, или Все что угодно». Премьеру постановки, из-за которой худрука учреждения Олега Меньшикова обвинили в воровстве, планировали показать в феврале.

В июне из репертуара театра убрали спектакль по одноименному роману Дмитрия Глуховского (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) «Текст». Это произошло после того, как Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя по статье о дискредитации армии.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Российские компании пожаловались на подорожание доставки из-за санкций
Российские компании пожаловались на подорожание доставки из-за санкций
Филипп Киркоров решил кардинально сменить имидж
Филипп Киркоров решил кардинально сменить имидж
Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра
Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра
Анастасия Уколова в первый раз родила
Анастасия Уколова в первый раз родила
Анна Семенович после липосакции забросила диеты и набирает вес
Анна Семенович после липосакции забросила диеты и набирает вес
Театр Ермоловой решил сотрудничать со Следственным комитетом
Театр Ермоловой решил сотрудничать со Следственным комитетом
Эксперт оценил актуальность озвученных президентом России вопросов
Эксперт оценил актуальность озвученных президентом России вопросов
Гороскоп от Тамары Глобы на 11 октября 2022 года: рекомендуется проявить бдительность
Гороскоп от Тамары Глобы на 11 октября 2022 года: рекомендуется
Подборка забавных объявлений (16 фото)
Подборка забавных объявлений (16 фото)
Франция отказалась комментировать устроенный Украиной взрыв на Крымском мосту
Франция отказалась комментировать устроенный Украиной взрыв на
В трауре и навеселе: Дженнифер Лопес отплясывала на похоронах магната вместе с его вдовой
В трауре и навеселе: Дженнифер Лопес отплясывала на похоронах магната
Крупное дополнение Rock Band Rivals стало доступно бесплатно на Xbox
Крупное дополнение Rock Band Rivals стало доступно бесплатно на Xbox

Топ на сегодня

«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой судьбой покоряет шоу «Ты супер!»
«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой
Ирина Шейк в винтаже, Майк Тайсон в шубе и пучина кринжа: 11 образов недели по версии редактора моды
Ирина Шейк в винтаже, Майк Тайсон в шубе и пучина кринжа: 11 образов
Глава Челябинской области привез мобилизованным теплые вещи и снаряжение
Глава Челябинской области привез мобилизованным теплые вещи и
Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Прыжок с парашютом прошел не плану
Прыжок с парашютом прошел не плану

Еще по теме

Театр Ермоловой закрывается на карантин из- за коронавируса
В Театре имени М.Н. Ермоловой опровергли госпитализацию Олега Меньшикова
Путин поздравил Меньшикова с юбилеем
Олег Меньшиков покинул пост директора Театра имени М. Н. Ермоловой на фоне скандала