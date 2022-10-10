. Традиции и запреты на Покров день 2022 года
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Традиции и запреты на Покров день 2022 года

Традиции и запреты на Покров день 2022 года

Покров знаменовал собой окончание полевых работ и приход зимы. «Покров кроет землю то листом, то снегом» — говорили на Руси. На Покров предсказывали, как пройдет наступающий сезон холодов. В церковном календаре праздник называется Покров Пресвятой Богородицы. День богат на традиции и приметы.

Дата Покрова дня в 2022 году

Приметы на Покров Покров знаменовал собой окончание полевых работ и приход зимы. «Покров кроет землю то листом, то снегом» — говорили на Руси. На Покров предсказывали, как пройдет наступающий сезон холодов. Он почти совпадает с серединой календарной осени, и по погоде в этот день судят о том, какой будет наступающая зима.


  • Какая погода на Покров — такая и зимой будет.
  • Если ветер дует с востока или запада — жди суровую зиму, если с юга — мягкую, если с севера — снежную.
  • Если к Покрову листья с деревьев полностью облетят — зима будет легкой, снежной. Если останутся — придут сильные морозы.
  • Журавли улетели до наступления праздника — зимой будет холодно, после него — тепло.
  • Снег выпал на Покров — Дмитриев день (8 ноября) тоже снежный будет.
  • Если снега в этот день нет, то уже до декабря не выпадет.

Традиции и запреты дня

На Покров Пресвятой Богородицы поста нет. Если же день праздника выпадает на среду или пятницу — разрешается рыба.

Как и в другие большие праздники, на Покров не принято работать по дому, заниматься уборкой и стиркой. Единственное исключение — приготовление праздничного обеда. В этот день нельзя отказывать в гостеприимстве. Чем более радушный прием гостям вы окажете, тем больше достатка будет в доме. На Покров не рекомендуется одалживать одалживать деньги. Как в любой большой праздник в Покров день нельзя ругаться и сквернословить. Время праздника — для чистых помыслов, составления планов, радостных надежд. Также под запретом алкоголь и переедание. Покров не выпадает ни на какой пост, поэтому на столе может быть все что угодно, включая мясо и молоко. Однако стоит воздержаться от чревоугодия и спиртных напитков.

Можно ли играть свадьбу на Покров?

Можно и, согласно народным приметам, нужно. Само слово «покров» у наших предков ассоциировалось с фатой или платком, который обычно носили замужние женщины. С праздника Покрова Пресвятой Богородицы начинался зимний свадебный сезон, поэтому в народе считали, что пары, решившие сочетаться браком в этот день, ждет долгое и счастливое совместное будущее.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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