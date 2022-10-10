. В Белоруссии заявили о готовности Польши перебросить войска к границе

Польша готова перебросить свои войска к границе с Белоруссией за два-три часа. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

По его данным, общая численность сил НАТО вблизи границ Белоруссии достигла 25 тысяч человек. Силы Североатлантического альянса активно проводят боевую подготовку на литовском полигоне Пабраде, расположенном всего в 15 километрах от белорусской границы.

«Мы недавно констатировали, что поляки, защищая границу с Беларусью, привлекали вооруженные силы, потом они их отвели, показали нам, что уходят. Ничего подобного. Они отвели войска до сотни километров от границы, перевооружаются самым современным оружием натовских образцов. В момент «Ч» они перебросят свои войска в течение двух-трех часов снова на границу, на те позиции, где они должны находиться», — цитирует Лукашенко сайт президента Белоруссии.

Ранее стало известно о том, что Москва и Минск договорились о развертывании совместной региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».