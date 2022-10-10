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В даркнете начали торговать документами для «эвакуации» из страны

В даркнете начали торговать документами для «эвакуации» из страны«Известия»: мошенники начали предлагать услуги «эвакуации» из страны в даркнете

В теневом интернете появились предложения по продаже документов для срочной «эвакуации» из России на фоне частичной мобилизации. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на неназванный источник в одной из компаний по информационной безопасности.

Подобные услуги распространились и по различным Telegram-каналам, отмечают в издании. В частности, людям предлагают приобрести загранпаспорта и шенгенские визы. «Важно понимать, что практически за всеми такими предложениями стоят мошенники, конечная цель которых хищение — денежных средств или персональных данных жертвы», — говорится в материале.

Корреспондент газеты раскрыл детали оформления заказа шенгенской визы через один через один из таких Telegram-каналов. Он доложил, что за подобную услугу у него запросили 800 долларов, а изготовить документы пообещали в течение 3-5 дней. При этом после уточняющих вопросов, сам исполнитель признал, что несмотря на стоимость, виза все-равно будет поддельной, не занесенной в специальную базу данных.

Таким образом, документ поможет пройти паспортный контроль при вылете из страны, однако крайне маловероятно, что человеку удастся въехать по нему в любую из стран Шенгенского соглашения, резюмируют «Известия».

Ранее подлежащих частичной мобилизации граждан предупредили о возможных звонках мошенников. Злоумышленники предлагают списать кредиты или оформить новые, а также помочь «отмазать» от военкомата.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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