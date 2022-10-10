. В Евросоюзе отказались комментировать подрыв Крымского моста
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В Евросоюзе отказались комментировать подрыв Крымского моста

В Евросоюзе отказались комментировать подрыв Крымского моста

ЕС отказался комментировать украинский теракт на Крымском мосту, сославшись на отсутствие достаточного объема информации. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства организации Петер Стано на брифинге заявил, что Евросоюз не доверяет российским данным по расследованию взрыва.

По словам официального представителя ЕС, Керченский мост является "объектом незаконного строительства", и без разрешения Украины Брюссель не может выяснить подробности инцидента.


"Керченский мост был построен незаконно, так как он соединил украинскую территорию и Россию без соответствующего одобрения законных украинских властей. Мы не имеем возможности выяснить, что произошло в субботу на мосту, что было причиной взрыва", — сообщил Петер Стано.

Пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза подчеркнул, что ЕС не станет принимать во внимание какие-либо тезисы или заявления Москвы: во внешнеполитической службе их считают "не заслуживающими доверия".

Мощнейший взрыв на Крымском мосту прогремел ранним утром 8 октября. Исходя из данных следствия, был подорван грузовик, следовавший со стороны Таманского полуострова, что вызвало возгорание топлива в семи цистернах состава, проходившего в это время по железнодорожной части моста. В результате взрыва было обрушено два пролета шоссейной части.

Официальный Киев незамедлительно взял на себя ответственность за подрыв, пообещав продолжить устраивать диверсии на территории России. Западные политики сразу начали поздравлять Украину с успешным терактом. Так, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал остановку движения по объекту "положительным моментом". Депутат Сейма Латвии Айнар Латковскис отметил, что утро 8 октября оказалось для него по-настоящему "добрым".

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По материалам: uposters.ru

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