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В Германии выросло число компаний-банкротов

В Германии выросло число компаний-банкротовИнститут Лейбница: в Германии на 34% выросло число обанкротившихся компаний

В Германии на фоне экономического спада и энергокризиса на треть выросло число компания-банкротов. Тенденция увеличения сохраняется, следует из отчета Института экономических исследований имени Лейбница (IWH).

«Количество банкротств объединений и корпораций в сентябре было на 34 процента выше, чем в предыдущем году. Осенью следует ожидать дальнейшего роста числа банкротств», — говорится на сайте института.

Отмечается, что в прошлом месяце обанкротились 762 фирмы. Высокий прирост банкротств ожидается и в октябре. Аналитики спрогнозировали превышение в ноябре прошлогодних значений на 40 процентов. Помимо резкого ухудшения экономической ситуации, это, по мнению экономистов, в первую очередь связано с ростом цен на важные факторы производства.

В сентября сообщалось, что больше половины жителей ФРГ, 59 процентов, боятся непосильных счетов за электричество и газ. В институте INSA уточнили — если деньги не будут поступать от граждан, у коммунально-бытовых служб возникнут проблемы.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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