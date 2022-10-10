. В Госдуму внесли инициативу об амнистии по экономическим статьям

В Госдуму внесли инициативу об амнистии для совершивших преступления в сфере предпринимательской деятельности. Это следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале одного из авторов инициативы, главы Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова (ЛДПР).

Пакетом проектов постановлений предлагается амнистировать предпринимателей, впервые привлеченных к уголовной ответственности или впервые осужденных за экономические преступления. Кроме того, предлагается прекратить рассматриваемые дела в отношении таких россиян.

Среди статей, подпадающих под амнистию: «Мошенничество», «Незаконное предпринимательство», «Легализация денежных средств», «Незаконное получение кредита», «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте», и др.

Авторы инициативы подчеркнули, что обязательным условием для амнистии является возврат имущества и возмещение убытков потерпевшим.