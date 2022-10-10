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В Китае спрогнозировали крах американской гегемонии

В Китае спрогнозировали крах американской гегемонииGlobal Times: энергетический кризис в Европе может привести к краху гегемонии США

Ухудшение энергетического кризиса в Европе может привести к падению мировой американской гегемонии. Такую точку зрения высказало китайское издание Global Times.

Крах устоев также предвещает конфликт интересов между Вашингтоном и Евросоюзом (ЕС), говорится в публикации. Невзирая на намерения президента США Джо Байдена укрепить и расширить свою сеть союзников за счет конфликта на Украине, возникло огромное противостояние интересов. По словам авторов материала, в Европе начинает расти недовольство из-за того, что США извлекают выгоду из их сложного положения.

В частности, европейским странам приходится закупать большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов на фоне антироссийских санкций, что приносит Вашингтону огромную прибыль. «Эти конфликты указывают на закат американской гегемонии, напоминая, что сейчас уже не то время, когда Вашингтон может отдавать приказы без какого-либо противодействия», — подводит итог Global Times.

Ранее США уличили в попытке повысить свою долю на рынке энергоресурсов в Европе, принуждая страны ЕС вводить новые санкции против Москвы. Отмечалось, что таким образом Вашингтон стремится сплотить вокруг себя зависимые страны, преследуя корыстные цели.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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