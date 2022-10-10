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В Минфине рассказали о последствиях санкций ЕС против криптокошельков россиян

В Минфине рассказали о последствиях санкций ЕС против криптокошельков россиян«Известия»: в Минфине не увидели рисков в санкциях против криптокошельков россиян

В Министерстве финансов России заявили, что запрет, который вошел в восьмой санкционный список ЕС, о хранении цифровых активов в криптокошельках почти не отразится на российских инвесторах. О том, что ведомство не увидело рисков в новых санкциях, сообщают «Известия».

В ведомстве рассказали, что сейчас граждане любых стран могут воспользоваться офисами многих криптобирж, поскольку они находятся в виртуальном пространстве. Этому способствует технология DeFi (децентрализованных финансов). Эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Алексей Корнев придерживается аналогичного мнения. По его словам, децентрализованные площадки часто технически не могут ввести такие ограничения, среди подобных бирж — dYdX, Kine Protocol, PancakeSwap, Dodo.

При этом он считает, что санкции коснутся централизованных криптобирж — крупнейших площадок, как, например, Binance и FTX. Основатель фонда RusCoin Алексей Быков уточнил, что последствия запрета скажутся на россиянах, которые имеют счета на зарегистрированных в Евросоюзе биржах, где нужно подтверждать личность и гражданство. По его мнению, такие платформы дадут клиентам время вывести средства.

Ранее на запрос издания о влиянии новых ограничений ответили биржи Binanсe и Bybit. В службе поддержки первой сообщили, что сейчас россияне еще могут открыть криптокошелек. В службе поддержки централизованной биржи Bybit отметили, что планов по введению подобных ограничений пока нет.

О полном запрете гражданам России пользоваться криптокошельками стало известно 6 октября. Евросоюз (ЕС) запрещает россиянам пользоваться криптовалютными услугами на своей территории, в том числе создавать учетные записи и хранить цифровые активы в криптокошельках. В России спрос на альтернативные способы хранения и перемещения средств резко вырос из-за отключения ряда российских банков от SWIFT, ухода с отечественного рынка Visa и Mastercard и отказа крупных западных банков-корреспондентов работать с российскими контрагентами.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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