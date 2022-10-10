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В США назвали решение ОПЕК+ способом наказать Байдена

В США назвали решение ОПЕК+ способом наказать БайденаЭкс-посол США Хейли: решение ОПЕК+ по снижению нефтедобычи было способом наказать Байдена

Бывший постоянный представитель США в ООН Никки Хейли назвала решение ОПЕК+ по снижению нефтедобычи способом наказать президента США Джо Байдена. Об этом она сообщила в эфире телеканала Fox News.

Она отметила, что американскому лидеру не следует удивляться подобному решению и тому, что ОПЕК+ может не согласиться на увеличение добычи нефти. Хейли подчеркнула стремление Белого дома сделать Саудовскую Аравию изгоем, а также его заявление о наличии проблем в отношениях Вашингтона с Эр-Риядом.

Экс-постпред США также раскритиковала Байдена за его предложение рассматривать Венесуэлу как потенциального импортера нефти. «Мы можем защитить американцев. Мы должны экспортировать столько сжиженного природного газа, сколько сможем. Нам не нужно ни на кого полагаться в таких вещах, как энергия и использование наших резервов», — сказала Хейли.

Ранее сообщалось о сложном положении Байдена, оказавшегося перед дилеммой после решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти с ноября этого года. Главе США придется выбрать: продолжать пытаться добиться расположения Саудовской Аравии или принять жесткие ответные меры.

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По материалам: lenta.ru

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