. В трауре и навеселе: Дженнифер Лопес отплясывала на похоронах магната вместе с его вдовой

Вчера в Майами провожали в последний путь магната Ридингера-младшего. На похоронах присутствовали селебрити с мировыми именами — Ким Кардашьян, Бен Аффлек, Дженнифер Лопес. Вопреки всем правилам подобных церемоний на мероприятии все веселились. Возможно, такой была воля покойного?

Лопес, недавно ставшая законной супругой Аффлека, лихо отплясывала со вдовой бизнесмена Лорен Ридингер и выглядела очень счастливой. Также артистка посвятила трогательный пост супруге умершего.

«Моя прекрасная подруга потеряла любовь всей своей жизни. Прошлой ночью мы проводили Ридингера, и даже через всю глубокую боль и бесконечные слезы прошлого месяца мы улыбнулись. Ему бы понравилось!» — поделилась 53-летняя Дженнифер в личном блоге.

К слову, на момент смерти Ридингеру-младшему было 63 года. Причиной смерти бизнесмена стала тромбоэмболия легочной артерии. Трагедия произошла еще в сентябре на борту яхты магната у берегов Хорватии.

«Нет, мне не лучше. Я не я. Страдания только начались... Но я делаю все, что могу каждый день. Я прохожу терапию горем несколько дней в неделю. Я делаю все, что могу, чтобы стать лучше, как это называют некоторые люди — это не потому, что они хотят зла, а потому, что у них нет знаний. Это все. Лучше всего просто сказать — я думаю о тебе и молюсь за тебя. Целую», — столь трогательное сообщение в соцсети Лорен Ридингер оставила покойному супругу.