. Василиса Володина рассказала, чего не стоит делать в ближайшие дни
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Василиса Володина рассказала, чего не стоит делать в ближайшие дни

Василиса Володина рассказала, чего не стоит делать в ближайшие дни
Астролог Василиса Володина предупредила людей. Ведущая продолжает раскрывать подробности того, что нас всех ждет в будущем. Ранее она уже говорила о том, что период конца октября станет переломным для всей страны. Мы постепенно приближаемся к тому моменту, когда общественно-политическая обстановка станет максимально напряженной. Предстоящая рабочая неделя будет непростой, но еще не такой сложной, как в период затмений с 23.10 – 10.11. Тем не менее, существует риск совершения ошибок, которые потом будет сложно исправить.
Володина советует в ближайшие дни продумывать каждый шаг, так как высока вероятность впопыхах принять неверное решение.  В середине ноября эти ошибки могут больно аукнуться. «То есть то, что мы делаем сейчас, вероятнее всего, предстоит совсем скоро переделывать. Нельзя метаться, менять мнение, суетиться», — предупредила Володина в Astrogift.ru. Астролог сказала, что ближайшее будущее сулит и небольшую радость — иллюзию стабильности, благодаря которой многие будут чувствовать себя спокойнее. Будут крепнуть дружеские отношения.
# Шоу-бизнес Володина Василиса
По материалам: z-aya

Последние новости

В Германии выросло число компаний-банкротов
В Германии выросло число компаний-банкротов
На площадку хранения отработавшего ядерного топлива на Запорожской АЭС попал снаряд
На площадку хранения отработавшего ядерного топлива на Запорожской
Чистые и свежие: как отстирать кухонные полотенца до состояния новых
Чистые и свежие: как отстирать кухонные полотенца до состояния новых
Певица Ариана выходит замуж, а 15-летняя Худякова пришла на выпускной в откровенном платье. Соцсети звезд
Певица Ариана выходит замуж, а 15-летняя Худякова пришла на выпускной
Глава Крыма прокомментировал ракетные удары по Украине
Глава Крыма прокомментировал ракетные удары по Украине
"Это коммерческий проект": поэт раскрыл, сколько миллионов получает Shaman за выступление
"Это коммерческий проект": поэт раскрыл, сколько миллионов
Василиса Володина рассказала, чего не стоит делать в ближайшие дни
Василиса Володина рассказала, чего не стоит делать в ближайшие дни
Мария Шукшина рассказала, как растет ее внук от Фреи Зильбер
Мария Шукшина рассказала, как растет ее внук от Фреи Зильбер
Певица Нюша запечатлела 9-месячного сына на прогулке
Певица Нюша запечатлела 9-месячного сына на прогулке
Ксению Собчак опять подозревают в эмиграции
Ксению Собчак опять подозревают в эмиграции
Владимир Соловьев высказался по поводу замка Пугачевой
Владимир Соловьев высказался по поводу замка Пугачевой
Ветеран осудил Байдена за поддержку Зеленского
Ветеран осудил Байдена за поддержку Зеленского

Топ на сегодня

«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой судьбой покоряет шоу «Ты супер!»
«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой
Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Волонтеры #МЫВМЕСТЕ развернули штаб на месте паромной переправы в Крыму
Волонтеры #МЫВМЕСТЕ развернули штаб на месте паромной переправы в
В даркнете начали торговать документами для «эвакуации» из страны
В даркнете начали торговать документами для «эвакуации» из страны
Стас Пьеха признался, что практически не знает своего 8-летнего сына
Стас Пьеха признался, что практически не знает своего 8-летнего сына

Еще по теме

Василиса Володина дала неутешительный прогноз на будущее
Василиса Володина рассказала, когда переломится военная ситуация
Прогноз астролога Василисы Володиной на весну 2018: эти пять дел нужно сделать обязательно
Астролог Василиса Володина предупредила ряд знаков Зодиака: это будут главные риски в 2019 году