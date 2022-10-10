. Василиса Володина рассказала, чего не стоит делать в ближайшие дни

Астролог Василиса Володина предупредила людей. Ведущая продолжает раскрывать подробности того, что нас всех ждет в будущем. Ранее она уже говорила о том, что период конца октября станет переломным для всей страны. Мы постепенно приближаемся к тому моменту, когда общественно-политическая обстановка станет максимально напряженной. Предстоящая рабочая неделя будет непростой, но еще не такой сложной, как в период затмений с 23.10 – 10.11. Тем не менее, существует риск совершения ошибок, которые потом будет сложно исправить.Володина советует в ближайшие дни продумывать каждый шаг, так как высока вероятность впопыхах принять неверное решение. В середине ноября эти ошибки могут больно аукнуться. «То есть то, что мы делаем сейчас, вероятнее всего, предстоит совсем скоро переделывать. Нельзя метаться, менять мнение, суетиться», — предупредила Володина в Astrogift.ru. Астролог сказала, что ближайшее будущее сулит и небольшую радость — иллюзию стабильности, благодаря которой многие будут чувствовать себя спокойнее. Будут крепнуть дружеские отношения.