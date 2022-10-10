. Василиса Володина рассказала, когда наступит переломный момент в нынешней ситуации

Астролог Василиса Володина предсказал, когда ждать перемен. Ведущая в последнее время редко дает прогнозы относительно политических событий. Звезда признается, что каким бы ни был ее расклад, все равно найдутся недовольные. Хотя с себя всю ответственность она снимает и напоминает, что так говорят звезды, а она лишь передает их послания. На этот раз Володина сделала осторожное исключение и рассказала, каким будет конец октября и начало ноября для всех.«Вы и без меня знаете, что мир лихорадит, и осень 22-го года исключением не будет. Она не поставит точку в этом напряжении, которое уже не один год развивается вокруг нас. Но события этой осени в какой-то степени подводят итог последних месяцев. Хотя итог кажущийся. Важными с точки зрения изменения хода мировых процессов и новых агентов влияния, персон, ситуаций, связанных с этими процессами, будут последняя декада октября и первая декада ноября. Это наиболее значимое время наибольшего изменения мировой повестки», — сообщила Володина на своем YouTube-канале.