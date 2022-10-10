. Ветеран осудил Байдена за поддержку Зеленского

Вадим Карасев

Американский ветеран Джеймс Брэдли осудил решение Байдена финансово помогать Зеленскому

Ветеран армии США, политик из штата Калифорния Джеймс Брэдли в Twitter раскритиковал решение президента США Джо Байдена за финансовую поддержку режима президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

Ветеран указал на множество внутренних нерешенных проблем у правительства США.

«К концу этого года Джо Байден передаст Зеленскому сто миллиардов долларов из наших средств. Тем временем наша собственная граница находится в опасности. Получается, что американский президент не руководит собственной страной?» — поинтересовался Брэдли.

Ранее член палаты представителей от штата Техас Чип Рой назвал бездействие Белого дома в вопросах с мигрантами войной против собственного народа.