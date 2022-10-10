. Виктория Боня в три раза увеличила себе губы во время восхождения
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Виктория Боня в три раза увеличила себе губы во время восхождения

Виктория Боня в три раза увеличила себе губы во время восхождения
Модель Виктория Боня отекла с ног до головы. Виктории так и не удалось дойти до вершины горы в Гималаях. Погодные условия прервали экспедицию. Сейчас экс-телеведущая находится в Дубае, где набирается сил после восхождения. После неудачного восхождения на гору в Непале, внешность Виктории претерпела изменения. Нижняя часть лица приобрела рыжевато-коричневый оттенок. Другая же часть — осталась прежнего цвета. Кроме того, из-за отечности губы 42-летней ведущей приобрели неестественную форму. Звезда телестройки оправдалась перед поклонникам. «Одной из издержек восхождений является вот такой загар альпиниста, похожий на неудачный контуринг. Он возникает из-за отражения ультрафиолетовых и инфракрасных лучей от снега. Создается эффект линзы. Кристально-белый снег, яркое солнце и сухая погода — в горах достаточно 5-10 минут, чтобы загореть и даже покраснеть. Защиты с высочайшей SPF бессильны, хотя у меня еще не так ужасно все. Из-за высокой опасности снежной слепоты, практически всегда на лице большие очки. Еще из минусов это отеки всего — от ног до лица. Губы увеличились раза в три, наверное, обветрились и потрескались», — написала Виктория в соцсетях.
Во время восхождения на Манаслу, высота которой составляет 8156 метров, Боне приходилось терпеть все тяготы походной жизни. Возникли трудности с акклиматизацией, проблемы со здоровьем. Плюс отекало тело, от сильной физической нагрузки возникали судороги, развивалась горная болезнь. Блогерша даже попала в больницу из-за микроотека мозга, у нее начала скапливаться жидкость в легких и появились побочные признаки. Но и это не остановила Боню осуществить давнюю мечту. Но все же, ей пришлось отказаться от финального рывка. Ее группу снова развернули, так как стало небезопасно находиться в горах. Сейчас же звезда «ДОМа -2» отдыхает в эмиратах, «Читаю заголовки наших СМИ: «изуродована», «обезображена», «изменилась до неузнаваемости», «от былой красоты не осталось и следа» и тд. Что сказать? Не так страшен черт, как его малюют. Дайте недельку отдохнуть и буду снова сиять и блистать», — заверила звезда.
# Шоу-бизнес Боня Виктория
По материалам: z-aya

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