. Владимир Путин высказался о теракте на Крымском мосту

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на взрыв в Крыму. В субботу, 8 октября, в Сети молниеносно распространилась новость о пожаре на Крымском мосту. Позже стало известно, что это случилось вследствие взрыва. Погибло 5 человек. Так, уже известно, кто стоял за подрывом грузовика на мосту, о чем доложил главе государства председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «В подготовке теракта украинским спецслужбам помогали граждане России и зарубежных государств», — передал он. Президент, в свою очередь, сделал заявление. «Подрыв Крымского моста — теракт, направленный на разрушение критически важной инфраструктуры РФ», — подчеркнул Владимир Путин.«Авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста — спецслужбы Украины», — также добавил руководитель страны. Бастрыкин также рассказал президенту о ходе расследования преступления. «Наша следственная группа Главного следственного управления, эксперты, криминалисты, очень оперативно прибыли на место происшествия. С участием специалистов взрывного дела, криминалистов детально осмотрели место происшествия, сделали предварительные, обоснованные выводы. Мы возбудили дело по части второй статьи 205 «Терроризм», и это подтверждается данными первоначального этапа расследования. Допрошено много свидетелей, очевидцев, начаты и в значительной степени завершены специальные экспертные исследования — это взрывотехническая экспертиза, генетическая, криминалистическая. Даны соответствующие поручения о проведении оперативно-розыскной деятельности органам ФСБ, МВД России», — заключил он.