. Владимир Соловьев высказался по поводу замка Пугачевой

Ведущий Владимир Соловьев лишился недвижимости в Италии, а вот у Аллы Пугачевой ничего не отобрали. После начала спецоперации ЕС заморозил банковские счета, а также европейское имущество россиян, внесенных в санкционный. На днях европарламентарий Лукаш Кохут предложил передать изъятое Украине. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все попытки использовать конфискованное будут считаться элементарным воровством средств российских граждан. В числе знаменитостей, у которых временно конфисковано имущество, значится ведущий и журналист Владимир Соловьев. Его виллу на острове Комо арестовали еще в марте. «У меня мое итальянское своровали, да и пусть подавятся!» — прокомментировал ситуацию Владимир Рудольфович спустя полгода.Ведущий тут же упомянул Аллу Пугачеву, которая, приехав в Россию, сделала ряд громких заявлений, но в ее отношении похожих мер предпринято не было. «Вот у меня в Италии забрали что-то, арестовали, а в поселке Грязь все по-прежнему стоит», — возмущается журналист во время своей авторской программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». Правда, тут же добавил, что все сказал несерьезно. «Шутка, не волнуйтесь. Там очень дорого!» — воскликнул Владимир Соловьев. Ведущий не в первый раз реагирует на высказывания и действия Примадонны. Когда 73-летняя исполнительница в очередной раз раскритиковала спецоперацию, Владимир Рудольфович не остался в стороне. «Покойтесь с миром, Алла Борисовна», — обратился к ней он.