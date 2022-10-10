. Власти России оценили снижение экспорта угля

Вадим Карасев

Вице-премьер Новак: за январь-июль экспорт угля снизился на 8,6 процента

Вице-премьер Александр Новак оценил снижение экспорта угля — за первые семь месяцев 2022 года оно составило 8,6 процента. Об этом он заявил в своей статье в журнале «Энергетическая политика».

Тем не менее сокращение поставок из России за рубеж в значительной степени было компенсировано ростом спроса на внутреннем рынке — за январь-июль показатель увеличился на 6,8 процента, до 99,5 миллиона тонн, отметил Новак. Рост обусловлен увеличением потребления электроэнергетики (плюс 14,4 процента) из-за маловодности сибирских рек.

Новак напомнил, что в 2021 году крупнейшими покупателями российского угля стали Китай, Япония и Южная Корея. В последние годы отмечалась «естественная постепенная переориентация поставок» на Восток, и теперь этот процесс будет ускорен, добавил он. Часть объемов с рынка Европы может быть отправлена по железной дороге в восточные порты и погранпереходы — всего в Азию могут переориентировать около 25 миллионов тонн, заявил вице-премьер.

Из-за необходимости оперативно реорганизовать экспорт власти будут стараться увеличить пропускную способность Восточного полигона и доступности морского транспорта, а также развить угольные портовые терминалы на перспективных направлениях экспорта, рассказал Новак. Как сообщал Росстат, за январь-август в России стали добывать на 1,6 процента меньше угля в годовом выражении, показатель опустился до 277 миллионов тонн.

В августе в ЕС и Великобритании в силу вступило эмбарго на импорт российского угля.

Из-за скорого начала действия запрета ЕС на поставки российской нефти по морю нефтяные компании тоже стали искать новые способы экспорта, в том числе средства транспортировки. Как и уголь, нефть теперь могут начать возить по железной дороге, грузы будут отправлять на Дальний Восток. Такие поставки в пробном режиме начались в конце сентября.