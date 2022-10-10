. Волонтеры #МЫВМЕСТЕ развернули штаб на месте паромной переправы в Крыму
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Волонтеры #МЫВМЕСТЕ развернули штаб на месте паромной переправы в Крыму

Волонтеры #МЫВМЕСТЕ развернули штаб на месте паромной переправы в Крыму

Добровольцы из Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, "Единой России" и Общероссийского народного фронта раздают воду и продовольствие, а также помогают гражданам в передвижении.

«Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого были частично обрушены два пролета автомобильного полотна. На месте паромной переправы был оперативно развернут штаб #МЫВМЕСТЕ, где на данный момент находятся 39 волонтеров — раздают продовольствие и воду, помогают гражданам в передвижении», - сообщили в пресс-службе #МЫВМЕСТЕ.


В ближайшее время штаб усилят на 50 волонтеров из Краснодарского края. Они будут помогать в организации реверсивного движения из Темрюкского, Крымского, Славянского районов и Анапы.

«В Керчь уже отправили фуру с гуманитарной помощью из Ростова. Завтра мы развернем там полевой лагерь #МЫВМЕСТЕ, где желающие переправиться смогут временно разместиться, ожидая очереди», — сообщил председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Сейчас на Крымском мосту идут работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры. Движение легковых автомобилей по автомобильной части возобновлено.

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По материалам: uposters.ru

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