. Земфира дала концерт в Лимассоле и прокомментировала со сцены спецоперацию на Украине
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Земфира дала концерт в Лимассоле и прокомментировала со сцены спецоперацию на Украине

Земфира дала концерт в Лимассоле и прокомментировала со сцены спецоперацию на Украине

Земфира в эти выходные дала первый концерт в рамках своего мирового тура и публично высказалась о ситуации на Украине.

Певица сказала, что хотя она "не умеет и не любит говорить со сцены", она очень хочет, чтобы ее страна прекратила военную спецоперацию на Украине, которую она назвала "адом, который стал реальностью". Видео со словами певицы опубликовали зрители в телеграм-канале "ЧТД".

Следующие концерты пройдут в Тель-Авиве, Стамбуле, Вене, Праге, Оффенбах-ам-Майне, Гамбурге, Берлине, Париже и Гааге, а последнее выступление в рамках тура состоится 3 ноября в Лондоне.

Земфира покинула Россию в конце февраля вместе со своей подругой Ренатой Литвиновой: обе они выступают против военной спецоперации. Предположительно, они вместе живут в квартире Ренаты Литвиновой в Париже.

После начала военной спецоперации Земфира представила несколько песен о событиях на Украине, а в конце прошлой недели выпустила мини-альбом под названием "Земфира от Луки", в котором можно найти отсылки к конфликту России и Украины.

Ранее стало известно о том, что Земфира попала в "список запрещенных артистов" в России. Туда попали исполнители, которые высказались против военной спецоперации РФ на Украине.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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