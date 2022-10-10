. Земфира дала концерт в Лимассоле и прокомментировала со сцены спецоперацию на Украине

Вадим Карасев

Земфира в эти выходные дала первый концерт в рамках своего мирового тура и публично высказалась о ситуации на Украине.

Певица сказала, что хотя она "не умеет и не любит говорить со сцены", она очень хочет, чтобы ее страна прекратила военную спецоперацию на Украине, которую она назвала "адом, который стал реальностью". Видео со словами певицы опубликовали зрители в телеграм-канале "ЧТД".

Следующие концерты пройдут в Тель-Авиве, Стамбуле, Вене, Праге, Оффенбах-ам-Майне, Гамбурге, Берлине, Париже и Гааге, а последнее выступление в рамках тура состоится 3 ноября в Лондоне.

Земфира покинула Россию в конце февраля вместе со своей подругой Ренатой Литвиновой: обе они выступают против военной спецоперации. Предположительно, они вместе живут в квартире Ренаты Литвиновой в Париже.

После начала военной спецоперации Земфира представила несколько песен о событиях на Украине, а в конце прошлой недели выпустила мини-альбом под названием "Земфира от Луки", в котором можно найти отсылки к конфликту России и Украины.

Ранее стало известно о том, что Земфира попала в "список запрещенных артистов" в России. Туда попали исполнители, которые высказались против военной спецоперации РФ на Украине.

Ксения Смирнова