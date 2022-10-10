Звезда сериала "След" отправился на фронт, став бойцом Народной милиции ДНР
45-летнего Георгия Тесля-Герасимова многие могли запомнить по роли в сериале "След". По словам актера, его уволили спустя 17 лет работы над проектом из-за его поездок на территории, на которых проводится СВО. В настоящее время артист стал бойцом Народной милиции ДНР.
Недавно Георгий Тесля-Герасимов вновь приехал на Донбасс, вступив на этот раз в ряды Народной милиции ДНР.
Помимо военной службы, Георгий Тесля-Герасимов намерен заниматься творческой деятельностью на Донбассе. Артист заявил "Абзацу", что планирует снимать художественную картину про донецких бойцов, а также писать военные песни.
По словам артиста, он уже работал на Донбассе с минувшего апреля по июль, а недавно решил вернуться.
"Карьера у меня неплохо складывается. Я ведь еще и военный режиссер, военный корреспондент. Сюда прибыл в марте — снимать документальное кино с художественными вставками. Как автор этого дела", - рассказал Георгий.
Тесля-Герасимов высказался о скандальном увольнении из сериала "След"
Георгий Тесля-Герасимов полагает, что причиной его увольнения из сериала "След" стала его поддержка военной операции РФ на Украине.
Тем не менее артист уже пережил данный этап жизни. Георгий совсем не держит зла на своих экс-коллег.