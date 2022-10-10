. Звезда сериала "След" отправился на фронт, став бойцом Народной милиции ДНР

Вадим Карасев

45-летнего Георгия Тесля-Герасимова многие могли запомнить по роли в сериале "След". По словам актера, его уволили спустя 17 лет работы над проектом из-за его поездок на территории, на которых проводится СВО. В настоящее время артист стал бойцом Народной милиции ДНР.

Недавно Георгий Тесля-Герасимов вновь приехал на Донбасс, вступив на этот раз в ряды Народной милиции ДНР.



Я много раз был на передовой, был с командирами, с простыми людьми, с людьми с Донбасса и принял для себя решение, что должен быть здесь.

Помимо военной службы, Георгий Тесля-Герасимов намерен заниматься творческой деятельностью на Донбассе. Артист заявил "Абзацу", что планирует снимать художественную картину про донецких бойцов, а также писать военные песни.

Ко всему прочему, защищая нашу землю, я пытаюсь включать "оружие творческое". Я сейчас пишу сценарий, я написал 3 песни, которые скоро выйдут здесь. Поэтому у меня тут несколько задач, которые я попытаюсь воплотить в жизнь.

По словам артиста, он уже работал на Донбассе с минувшего апреля по июль, а недавно решил вернуться.

"Карьера у меня неплохо складывается. Я ведь еще и военный режиссер, военный корреспондент. Сюда прибыл в марте — снимать документальное кино с художественными вставками. Как автор этого дела", - рассказал Георгий.

Тесля-Герасимов высказался о скандальном увольнении из сериала "След"

Георгий Тесля-Герасимов полагает, что причиной его увольнения из сериала "След" стала его поддержка военной операции РФ на Украине.

Тем не менее артист уже пережил данный этап жизни. Георгий совсем не держит зла на своих экс-коллег.

События в сериале "След" меня никак не касаются, эта страница перевернута, дай Бог им всего хорошего. У меня другая дорога, и, надеюсь, мы больше никогда не пересечемся.