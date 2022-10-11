. 15 фотографий людей, которые утёрли нос всем обидчикам и превратились из «гадких утят» в красавцев и красавиц

Бывает так, что люди недовольны своей внешностью. И ладно, когда только они: у многих найдутся истории травли в школьные и подростковые годы, когда сверстники высмеивали их недостатки. Но именно с такими «гадкими утятами» и происходят чудесные преображения, и спустя годы обидчики кусают локти. Мы собрали для вас ряд примеров.

17 и 30

Хирургия челюсти, уверенность в себе и ещё больше радуги.

Надо мною издевались годами, но теперь надо мной никто не смеётся

22-30: сбросил половину веса и надел очки

13-17-37

Я не буду говорить, что была «страшненькой». Но я была социально неловкой и подходила только к «неудачникам», которых все считали странными. Я всё ещё странная, но теперь я это приняла. Если бы я могла вернуться в прошлое, я бы сказала себе держать выше нос и не беспокоиться о том, что думают другие.

16 и 25

18-28, из гадкого утёнка в оборотня

Ого, Джейкоб из «Сумерек», это ты?

27 и 29

16 и 26

19-23

Выпрямил спину и отрастил усы. Кстати, мой босс думал, что мне 29, но надеюсь, что не выгляжу так старо, лол.

Из 8 в 19

14 лет и 24 года

Когда я закрываю глаза, всё ещё чувствую себя такой, как на фото слева.

Из 15 в 24

13 vs. 36

17 и 21

2018-й и 2022-й

А здесь мы собрали фотографии девушек, которые знают, как за секунду превратиться в ночной кошмар.