. 17 снимков уличного фотографа, который замечает забавные совпадения, разгуливая по шумному городу
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17 снимков уличного фотографа, который замечает забавные совпадения, разгуливая по шумному городу

17 снимков уличного фотографа, который замечает забавные совпадения, разгуливая по шумному городу

Хороший фотограф — это человек с отличной реакцией и зорким глазом, который точно не упустит удачного кадра из своего поля зрения. И всё это можно сказать про героя нашего нового поста. Эдас Вонг — фотограф из Гонконга, который замечает на улицах города то, чего не видят другие. Любая мелочь, удивительное совпадение или целый сложившийся сюжет из разных деталей заднего и переднего планов — всё попадает в объектив этого внимательного и гениального фотографа. Убедитесь в этом сами!

Друзьяшки

Полетели

Свою карьеру уличного фотографа Эдас Вонг начал в 2012 году, вдохновившись работами одного из своих коллег, французского фотографа Анри Картье-Брессона. С тех пор он не прекращал ловить удачные моменты, которые для него приготовили каменные джунгли.

Подгорело немножко

Я тут главный и точка

Большинство работ Вонга получаются по чистой случайности. Но это не отрицает тот факт, что хороший снимок зависит не только от удачи, но и от потраченного времени на съёмку.

В спешке

Идеальные пропорции

ПрЫнц

Совпадение? Не думаем

Может, платочек?

Отражение — та ещё хитрая штука, которая может как подразнить, так и рассмешить человека. Одно из таких доказательств вам уже предоставил Эдас Вонг, а остальными поделимся мы.

Мда, я слушаю

На ручках

Хвать

Поймал Wi-Fi

Опасность подкралась незаметно

Воздушная пачка

Но если Эдас Вонг целенаправленно ходит по улицам города за свеженькими снимками, то некоторые люди становятся очевидцами настоящих фотошедевров по счастливой случайности. И про это у нас есть отдельная подборка.

Остыньте, ребята

Лучший ирокез этого города

Здесь вы можете полюбоваться другими работами фотографа, на которых случайности оказались не случайны.

# Интересное
По материалам: twizz

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