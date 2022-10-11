17 снимков уличного фотографа, который замечает забавные совпадения, разгуливая по шумному городу
Хороший фотограф — это человек с отличной реакцией и зорким глазом, который точно не упустит удачного кадра из своего поля зрения. И всё это можно сказать про героя нашего нового поста. Эдас Вонг — фотограф из Гонконга, который замечает на улицах города то, чего не видят другие. Любая мелочь, удивительное совпадение или целый сложившийся сюжет из разных деталей заднего и переднего планов — всё попадает в объектив этого внимательного и гениального фотографа. Убедитесь в этом сами!
Друзьяшки
Полетели
Свою карьеру уличного фотографа Эдас Вонг начал в 2012 году, вдохновившись работами одного из своих коллег, французского фотографа Анри Картье-Брессона. С тех пор он не прекращал ловить удачные моменты, которые для него приготовили каменные джунгли.
Подгорело немножко
Я тут главный и точка
Большинство работ Вонга получаются по чистой случайности. Но это не отрицает тот факт, что хороший снимок зависит не только от удачи, но и от потраченного времени на съёмку.
В спешке
Идеальные пропорции
ПрЫнц
Совпадение? Не думаем
Может, платочек?
Отражение — та ещё хитрая штука, которая может как подразнить, так и рассмешить человека. Одно из таких доказательств вам уже предоставил Эдас Вонг, а остальными поделимся мы.
Мда, я слушаю
На ручках
Хвать
Поймал Wi-Fi
Опасность подкралась незаметно
Воздушная пачка
Но если Эдас Вонг целенаправленно ходит по улицам города за свеженькими снимками, то некоторые люди становятся очевидцами настоящих фотошедевров по счастливой случайности. И про это у нас есть отдельная подборка.
Остыньте, ребята
Лучший ирокез этого города
Здесь вы можете полюбоваться другими работами фотографа, на которых случайности оказались не случайны.