. 18 девушек, которые чрезмерно увлеклись современными трендами на брови и слегка переборщили

Красота требует жертв. Это выражение актуально и в наше время. Чтобы выглядеть ярко и привлекательно, модницы иногда совершают со своим телом и лицом невероятные вещи. Взять, например, брови — чего с ними только не вытворяют. За последние несколько лет было придумано столько безумных трендов, что не хватит всех пальцев на руках и ногах, чтобы сосчитать их. Некоторые из них настолько странные, что поверить в их популярность среди девушек и женщин попросту невозможно. Однако находятся любительницы смелых экспериментов, готовые преображать себя и не придерживаться бьюти-рамок.

Эти брови слегка напоминают ноги кузнечика

Любительница тонких линий

Пушистые брови

Это действительно глупая тенденция. Если у вас от природы густые брови, не прячьте этого, но делать брови шипами, чтобы выглядеть как солист «Papa roach» и «Smash Mouth» просто странно.

Кажется, что это плохой фотошоп, но перед вами реальные брови

Брови этой девушки невозможно не заметить

Этим бровям явно не хватает объёма

Главное, естественный вид

Когда решила выделиться на вечеринке

Супермодные брови

Некоторые девушки умеют удивлять

Её брови выглядели бы круто, если бы она была персонажем аниме.

Брови выглядят почти как крылья летучей мыши

Здесь «прекрасно» всё

Я не понимаю, почему люди наносят румяна на виски, а не на щёки.

Леди Гага, ты ли это?

Возможно, брови стоит немного поднять?

Если бы у Шарлиз Терон была злая сестра.

Наверное, пора остановиться

Слишком много акцента на брови

Я на секунду подумал, что брови были частью очков.

Размер бровей полностью соответствует размеру стрелок

Она похожа на какую-то инопланетную кошку

Здесь вы можете посмотреть на странные бьюти-тренды, которые наверняка понравятся любителям всего неординарного.