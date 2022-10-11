. 4 самых распространенных человеческих страха
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4 самых распространенных человеческих страха

4 самых распространенных человеческих страха
Страх это естественная реакция организма, причины которой могут быть совершенно разными. В основном человек боится того, что может навредить ему в физическом, эмоциональном или финансовом плане, но иногда страхи бывают и не совсем обоснованными, то есть когда страшно, но чего конкретно человек боится непонятно. Ввиду этого специалистам удалось составить список самых распространенных страхов, которые испытывает практически каждый человек в той или иной мере. Самые распространенные страхи:

1. Страх смерти

С ним, так или иначе, столкнется любой, кто ощущает хотя бы что-то. У кого-то он появляется после потери близких, другие сами ступали на порог смерти чудом избежав ее или вернувшись с того света, да и просто из-за опасных ситуаций, что чуть не стоили человеку жизни. Что касается его проявления, то это могут быть как своеобразные панические атаки, которые проявляются без особой причины, так и просто отрицательные мысли, что лезут в голову в опасных ситуациях. Если человек не будет контролировать себя в такие моменты, он может наделать серьезных глупостей.

2. Страх возможной неудачи

Неважно чего именно может коснуться неудача, работы, семьи или репутации, даже самая маленькая неудача может восприниматься критично. Как правило, проявляется такой страх из-за чрезвычайного перфекционизма человека, который привык всегда все делать хорошо и просто не любит «проигрывать». Со временем такие стремления могут перерождаться в страх неудачи, из-за которого человек начнет сильно выкладываться, что может привести к сильному ухудшению самочувствия, а так же некоторым трудностям в обществе.

3. Страх остаться полностью одному

Трудно поспорить с тем, что человек социальное существо и даже самому большому затворнику иногда требуется компания. Для большей части людей, одиночество является приговором, который и вызывает страх. Без общения такие люди становятся «пустыми» теряют свои цели и стремления, а так же просто не могут нормально существовать. При этом человек может идти на самые безумные поступки, если ему покажется, что его хотят оставить.

4. Страх неопределенности

Такой случалось с каждым, ведь человек просто не может на 100% просчитать последствия того или иного своего решения, потому очень боится возможных последствий, а то и просто сделать выбор. Причем проявляется такой страх у более сознательных людей, которые за свою жизнь пережили неприятности и больше не хотят подобного, ни для себя, ни для близких. Проблема в том, что полностью побороть его не получится, ведь всегда остается фактор неопределенности. Что касается борьбы со страхами, то она должна быть сознательной и бороться должен сам человек. Если он не будет пытаться победить свой страх или уменьшить его, то никакого результата не будет. Чтобы победить страх, нужно прежде всего понять, чем он может навредить конкретному человеку и как этого можно избежать, а так же принять то, что случится в самом худшем случае. Помочь в этом деле смогут опытные психотерапевты, но не каждый пойдет к ним со своими проблемами.  
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

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