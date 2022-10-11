. 7 типов позитивно-негативных людей, с которыми очень тяжело

1. Человек, чей мир всегда кривоват

2. Человек, одобрения которого вы всегда добиваетесь, все равно ускользает от вас

3. Тип, который всегда ставит под сомнение ваши мечты и стремления

4. Манипулятор

5. Упрямый человек, который продолжает настаивать на том, что ты должен быть кем-то другим

6. Друзья, которые отказываются прощать ваши прошлые ошибки

7. Вы самый большой критик

Вы замечали, что среди вас есть люди, которые забили себе голову негативом до такой степени, что найти там позитивную мысль сложно? Вы можете встретить такого человека в семье, на работе и даже в кругу общения Вполне реально почувствовать себя эмоционально истощенным, когда они находятся рядом с вами. Вот почему вы должны быть осторожны, чтобы не воспринимать их отрицательно заряженное поведение. Лучше избегать таких людей или, по крайней мере, настолько, насколько вы можете себе позволить. В самом деле, будь сильным и не позволяй им угнетать тебя. Намеренное избегание негатива других не означает, что вы испытываете к ним плохие чувства. Наоборот, для вас приоритетно чувствовать себя хорошо. Семь типов людей, которые могут омрачить ваш день пессимизмом:У некоторых людей есть привычка провоцировать споры и создавать драму без уважительной причины. Не привязывайся к ним. Держитесь подальше от чужой драмы и не создавайте ее сами. Если кто-то нападает на вас враждебно, не отвечайте в ответ. Сохраняйте самообладание и избегайте конфронтации, отвечая спокойно и твердо. Чем более разгневан человек перед вами, тем спокойнее вы будете. Не позволяйте ему предать вас своим гневом. Не стоит. Будьте образцом уравновешенной личности. Не обращайте внимания на грубость другой стороны и сосредоточьтесь на своей доброте. Пусть ваши мысли будут наполнены миром, любовью и добрыми намерениями. Используйте свои слова, чтобы вдохновлять, ободрять, учить и прививать терпимость и понимание другим.На различных этапах вашей жизни всегда будет кто-то, кто будет относиться к вам с подозрением, неуважительно и жестоко обращаться с вами без видимой причины. Не утруждайте себя попытками измениться и получить чье-то одобрение. Не впрягайте себя без надобности и старайтесь не придавать слишком большого значения отношению к вам других людей. Иногда мы не в силах изменить его, но, пытаясь, мы можем вызвать в себе раздражение, что само по себе излишне. Есть люди, которым невозможно угодить. Что бы вы ни делали, этого всегда недостаточно, чтобы завоевать их симпатии. Примите тот факт, что это всего лишь часть жизни. Ты не можешь быть всем по вкусу.Перестаньте давать другим право сомневаться в ваших собственных мечтах и стремлениях. Эти люди подавляют ваш потенциал, медленно гася огонь, который вас мотивирует. Если вы сдадитесь и поверите в их негативное отношение к себе, вы легко впадете в уныние. Вы примете образ человека, который вам внушают, таким, какой вы не есть в действительности, и не будете жить честно с самим собой. Таким образом, вы можете передать свою жизнь кому-то другому и в какой-то момент не сможете определить, где заканчивается его представление о вас и где начинается ваше истинное я. Их мечта станет твоей жизнью.Остерегайтесь манипуляторов, которые намеренно используют свой негатив, чтобы влиять на ваши мысли и действия. Если вы понаблюдаете за ними со стороны, то заметите, как этот тип людей имеет гораздо более высокое мнение о себе, чем необходимо, и своим высокомерным поведением умудряется подавлять и подчинять себе других. Иными словами, окружающие (например, вы сами) всегда идеально вписываются в их планы, ими манипулируют и используют в корыстных целях. Манипуляторы — это люди, которые сделают все, что в их силах, чтобы убедить других делать то, как они хотят. Не воспринимайте такое поведение как нормальное. Когда кто-то пытается контролировать ваши действия, уверенно встаньте перед ним и скажите: «Нет, друг мой! То, что ты воображаешь, как превосходишь меня, не означает, что так оно и есть на самом деле».В жизни лучше быть отвергнутым, чем получать уважение за то, что притворяешься кем-то другим. В конце концов, единственные отношения, у которых есть будущее, — это те, что могут сделать вас лучше, не изменяя того, кем вы являетесь, и не мешая перерасти себя. К сожалению, родные и старые друзья часто не замечают, как вы изменились и выросли за эти годы. Они могут даже нечестно описать вас с привычками, которые у вас замечали давным-давно. После долгого напоминания легко вернуться к себе прежнему, потому что память о том времени все еще запечатана. Как говорится, «волк меняет мех, но не нрав». Важно никогда не забывать, что вы единственный человек, который лучше всех знает, что происходит у вас в голове. Люди, которые недостаточно хорошо вас знали, могут решить, что вы полностью изменились. А те, кто думают, что знают вас близко, могут видеть только свою модель. Опять же, вы гораздо больше, чем то, что видят другие. Когда вам удастся отделить себя от мнения людей о вас и быть уверенным в себе, вы сможете открыть свое сердце и разум для настоящей любви, счастья и успеха. Нет необходимости носить маску. Вам не нужно играть роль.Благородный поступок — никогда не делать ошибок, а когда ошибаешься, понимать их, признавать и, если возможно, исправлять. Совершение ошибок и их последующее осознание — естественный спутник растущего человека. Если кто-то упрямо отказывается помочь вам извлечь уроки из прошлых ошибок, этот кто-то ошибается. Прилипание к прошлому, которое само по себе уже невозможно исправить, является пустой тратой энергии и ни к чему хорошему не приводит. Если кто-то постоянно осуждает вас за прошлое, использует это против вас и отказывается простить, возможно, нужно исправить свое будущее, отдалившись от этого человека прямо сейчас.Ха! Вы были удивлены? Но это именно так. Беспощадная самокритика часто идет рука об руку с отсутствием счастья и тревогой и совершенно необоснованна. Нет причин быть самым большим критиком и постоянно обвинять себя в собственных недостатках. Что вам действительно нужно, так это поощрять себя. Ваша истинная ценность заключается в том, кем вы являетесь, а не в том, чем вы не являетесь. Недостатки, которые вы чаще всего видите в себе, являются лишь качествами вашей личности. В вас есть что-то уникальное и особенное. Ты другой. Вы никогда не будете так же хороши, как кто-то другой, как и другие никогда не будут так же хороши, как вы. Это как если бы две снежинки были совершенно одинаковыми или у кого-то были такие же отпечатки пальцев, как у вас. Вы должны быть разными. Вы здесь, чтобы выразить себя и наслаждаться каждым моментом. Если примете это, то обнаружите, что нет причин сравнивать себя с кем-то, кем вы не являетесь.