. Аккаунт недели. Телеграм-канал об искусстве "Почему это шедевр?" — для всех, кто стесняется задать этот вопрос вслух (но хочет знать ответ)

Вадим Карасев

В нашей регулярной рубрике "Аккаунт недели" сегодня рассказываем про занимательный телеграм-канал "Почему это шедевр?" (3,4 тысячи подписчиков), который даст ответы на все вопросы, которые мы постеснялись задать экскурсоводам и преподавателям истории искусств.





"Крик", Эдвард Мунк

Кто

Телеграм-канал "Почему это шедевр?" придумала режиссер и основатель продюсерского центра "Исполняй мечты" Ева Габулова. Широкой публике она известна концертными фильмами Димы Билана и Клавы Коки.

О чем

Главная задача канала емко выражена уже в его названии. Автор доступным языком и опираясь на факты, а не субъективные впечатления, объясняет, почему то или иное произведение искусства стало общепризнанным шедевром и обрело мировую популярность.

Посты при этом тоже написаны весьма кратко и по делу: дается информация о дате создания и авторе, месте хранения работы, если речь о музейных ценностях, сюжете или задумке автора, ну а в конце уже разъясняется, почему работа вошла в историю искусства.

Рассматриваются в канале в основном известные широкой публике картины, скульптуры, фильмы и литературные произведения. Специалистам, конечно, может быть скучновато, а вот людям, которые не сильно погружены в мир искусства, но хотят в нем разобраться, может быть интересно. Ведь обычно как раз про такие, на первый взгляд, очевидные культурные объекты, про которые, как кажется, все уже сказано, главного мы и не знаем.





Кадр из фильма "Лолита"

Разброс изысканий в канале поистине широк: от полнометражного дебюта Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола" и японской экранизации "Идиота" до картин Рембрандта и литературы Эдгара Аллана По и даже модных придумок Коко Шанель.

Для кого

Канал подойдет для тех, кто хотел бы чуть лучше разбираться в искусстве и поп-культуре, но на походы в музеи, прослушивание подкастов и чтение книг не всегда хватает времени. Короткие посты тут как раз можно успевать читать между делом даже в самый загруженный день. Конечно, полноценного самообразования это не заменит, но лучше такой глоток прекрасного каждый день, чем абсолютная засуха.

Надя Бесчетникова