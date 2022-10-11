. Активы Nissan в России передадут государству

Вадим Карасев

Минпромторг сообщил о передаче активов Nissan в России государству

Активы Nissan в России будут переданы государству, следует из сообщения Министерства промышленности и торговли. Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного министерству ФГУП НАМИ, передает ТАСС.

Условия сделки предполагают, что НАМИ будут переданы все 100 процентов активов компании в стране. Речь идет о производственных и научно-исследовательских мощностях Nissan в Санкт-Петербурге, а также о центр продаж и маркетинга в Москве.

При этом за «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» остается возможность обратного выкупа своей доли, опцион может быть реализован в течение шести лет. Обслуживанием автомобилей Nissan и поставкой запчастей займется «АвтоВАЗ».

Nissan в России сталкивалась с дефицитом комплектующих, из-за чего вынуждена была продлевать простой на заводе. Сборка автомобилей остановилась в марте. Из иностранных производителей в России продолжает работать китайский Haval, которому в первом полугодии удалось нарастить выручку, подняв в сложившейся ситуации цены на свою продукцию.