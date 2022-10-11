. Активы Nissan в России передадут государству
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Активы Nissan в России передадут государству

Активы Nissan в России передадут государствуМинпромторг сообщил о передаче активов Nissan в России государству

Активы Nissan в России будут переданы государству, следует из сообщения Министерства промышленности и торговли. Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного министерству ФГУП НАМИ, передает ТАСС.

Условия сделки предполагают, что НАМИ будут переданы все 100 процентов активов компании в стране. Речь идет о производственных и научно-исследовательских мощностях Nissan в Санкт-Петербурге, а также о центр продаж и маркетинга в Москве.

При этом за «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» остается возможность обратного выкупа своей доли, опцион может быть реализован в течение шести лет. Обслуживанием автомобилей Nissan и поставкой запчастей займется «АвтоВАЗ».

Nissan в России сталкивалась с дефицитом комплектующих, из-за чего вынуждена была продлевать простой на заводе. Сборка автомобилей остановилась в марте. Из иностранных производителей в России продолжает работать китайский Haval, которому в первом полугодии удалось нарастить выручку, подняв в сложившейся ситуации цены на свою продукцию.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Хороший и послушный мальчик
Хороший и послушный мальчик
Какие главные праздники отмечают 12 октября 2022 года в России и мире
Какие главные праздники отмечают 12 октября 2022 года в России и мире
Турция рассказала о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном
Турция рассказала о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном
Российским водителям объяснили, как избежать "штрафа за штраф"
Российским водителям объяснили, как избежать "штрафа за
Активы Nissan в России передадут государству
Активы Nissan в России передадут государству
Людмила Поргина сцепилась с Марком Варшавером и оказалась в машине скорой помощи
Людмила Поргина сцепилась с Марком Варшавером и оказалась в машине
Шеф-повар раскрыл закулисье популярного российского телешоу
Шеф-повар раскрыл закулисье популярного российского телешоу
Польша требует от Норвегии передать Украине нефтегазовые сверхдоходы
Польша требует от Норвегии передать Украине нефтегазовые сверхдоходы
Аккаунт недели. Телеграм-канал об искусстве "Почему это шедевр?" — для всех, кто стесняется задать этот вопрос вслух (но хочет знать ответ)
Аккаунт недели. Телеграм-канал об искусстве "Почему это
Анна Кошмал о коллегах по «Сватам»: «Так случается в жизни, что ты ошибаешься в людях»
Анна Кошмал о коллегах по «Сватам»: «Так случается в жизни, что ты
Идеальное приспособление для долгих поездок
Идеальное приспособление для долгих поездок
Откуда взялась жизнь на Земле
Откуда взялась жизнь на Земле

Топ на сегодня

Гороскоп от Тамары Глобы на 11 октября 2022 года: рекомендуется проявить бдительность
Гороскоп от Тамары Глобы на 11 октября 2022 года: рекомендуется
Гороскоп от Василисы Володиной на 11 октября 2022 года: рекомендуется избегать конфликтных ситуаций
Гороскоп от Василисы Володиной на 11 октября 2022 года: рекомендуется
«Не очень приятно быть звездой из списка D»: Гарри и Меган унизили в Америке из-за скромных заработков
«Не очень приятно быть звездой из списка D»: Гарри и Меган унизили в
Магазины косметики убрали с полок товары Lamel из-за заявлений компании о теракте на Крымском мосту
Магазины косметики убрали с полок товары Lamel из-за заявлений
Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра
Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра

Еще по теме

Nissan отозвал в России 24 тысячи автомобилей Qashqai и Note
Nissan остановит производство в России до сентября
В России продажи Nissan упали на 51%
Nissan отозвал в России почти 162 тысячи автомобилей