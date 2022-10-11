. Алла Пугачева давно приобрела недвижимость в Израиле, уверяет продюсер

Певица Алла Пугачева давно купила дом в Израиле, и по-видимому возвращаться в Россию не собирается. В конце сентября Алла Борисовна Пугачева начала новую жизнь. Она забрала документы детей из подмосковной гимназии, собрала чемоданы и улетела в Израиль. Весной 2022-го Примадонна получила израильский паспорт, правда всего на год. В шоу-бизнесе говорят: артистка уже приобрела жилье для своей семьи. «С учетом того, что сейчас происходит, мне кажется, что теперь Аллу Борисовну в ближайшие пять лет можно точно не ждать», — заявил «МК» звездный продюсер Сергей Дворцов. Когда стало известно, что Пугачева и Галкин* решились на продажу своего семейного гнездышка — замка в деревне Грязь, надежда на возвращение артистки пошатнулась. Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что у одного известного бизнесмена появилось желание купить особняк звездной семьи за 700 миллионов рублей: «Он не из нашей тусовки шоу-бизнеса, но знаю, что он был в свое время на ее юбилейном концерте на местах, которые стоили от 50 тысяч рублей до полумиллиона». По словам Дворцова, Алла Борисовна отказала этому человеку, настаивая на своей цене — 1 миллиард. И ни рублем меньше. Сергей также поделился, что скорее всего Пугачева обзавелась собственным домом в Израиле.«По моей информации, у нее уже там есть недвижимость. Во всяком случае, в тусовке так говорят. Поэтому она не просто так собрала детей, документы и улетела туда. Приезжала, чтобы дом продать. Теперь вот обсуждается в кулуарах, кто же будет за главным рулем в шоу-бизнесе», - сообщил Дворцов. Он предположил, что пьедестал Примадонны могут занять либо Лолита, либо Елена Ваенга. Отметим, что именно второй Алла Борисовна пророчила свое место.После своего тайного и спешного отъезда певица сделала ряд громких заявлений, вызвавших весьма неоднозначную реакцию публики. Несмотря на то, что артистка уехала, разговоры о ней не прекращаются. Порой складывается ощущение, что своими заявлениями в адрес исполнительницы хита «Миллион алых роз» их авторы будто вызывают звезду на новые громкие высказывания.* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции России.