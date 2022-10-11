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Алла Пугачева ищет школу для детей в Израиле

Алла Пугачева ищет школу для детей в Израиле
Певица Алла Пугачева в свои годы решила начать жизнь с нуля. Еще летом артистка уверяла, что ее дети вернутся в Россию вместе с ней к началу учебного года. Так, жена шоумена Максима Галкина* дала понять, что двойняшки должны были учиться в подмосковной гимназии. Вот только в школу дети проходили всего месяц. Примадонна увезла двойняшек Гарри и Лизу в Израиль в разгаре учебного года. В окружении Аллы Пугачевой поговаривают, что певица едва ли отдаст своих отпрысков в посольскую школу, которая считается самой престижной.
По слухам, певица пока рассматривает два варианта попроще. Выбор Аллы Борисовны пал на «Мапат» в Тель-Авиве и русскую школу «Эрудит» в Герцлие. Преимущество последней для артистки в том, что в классе учится не более 15 человек, тогда как в обычной школе их может быть и 40, сообщает «Dni.ru». * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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