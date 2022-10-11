. Алла Пугачева платит копейки за обучение детей
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Алла Пугачева платит копейки за обучение детей

Алла Пугачева платит копейки за обучение детей
Певица Алла Пугачева пристраивает детей в Израиле. В окружении артистки дали понять, что певица подыскивает подходящую школу для 9-летних двойняшек Гарри и Лизы. Примадонна спешно покинула Россию, улетев в Израиль с детьми в разгар учебного года. Похоже, что двойняшкам Гарри и Лизе, которые перешли в третий класс, придется привыкать к новой школе и одноклассникам. Так, жена шоумена Максима Галкина* выбирает между двумя учебными заведениями — «Мапат» в Тель-Авиве и русской школой «Эрудит» в Герцлие.
Учеба детей за границей обойдется Примадонне в копеечку. Однако эта сумму для шоумена Максима Галкина незначительная. В среднем за год обучения придется выложить порядка 537 тысяч тысяч. К слову, за учебу детей в элитной подмосковной гимназии Примадонне надо было платить в разы больше — 1 680 000 рублей в год. Правда, певице сделали небольшую скидку в десять процентов. За двоих детей шоумен Максим Галкин отдавал около 3 192 000 рублей, пишет «Dni.ru». *Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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