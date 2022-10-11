. Аллу Пугачеву через несколько лет никто и не вспомнит, заявил известный продюсер

Певица Алла Пугачева вернется в Россию, но никому не будет нужна, считает Дворцов. Артистка накануне подтвердила информацию о своем отъезде в Израиль. Если весной артистка уехала из России всего на полгода, то сейчас она, по слухам, будет отсутствовать гораздо дольше. Известный продюсер сообщил, что в ближайшие годы она не появится в родной стране. Сергей Дворцов рассказал, что Алла Борисовна в августе прилетела обратно только для того, чтобы оформить продажу своего замка. Кстати, на него недавно нашелся покупатель. Некий бизнесмен был готов купить его за 700 миллионов рублей, но певица отказалась от этого предложения. Говорят, она верит, что сможет выручить за дом около миллиарда рублей. Желание Примадонны заработать на сделке как можно больше денег объяснимо. Еще несколько лет назад она ушла со сцены, а главным добытчиком в семье стал её муж. Сейчас юморист продолжает работать за границей, но он потерял основной доход от рекламы и работы на ТВ. Семье нужны деньги на обустройство жизни на новом месте.«Мне кажется, что теперь Аллу Борисовну в ближайшие пять лет можно точно не ждать», — цитирует Дворцова источник «МК». Дворцов уверен, что место лидера светской тусовки теперь займет Елена Ваенга или Лолита Милявская, которая некоторое время назад публично заявила о нежелании покидать Россию. Стать главной звездой могла бы и Кристина Орбакайте, которая на днях выступила в Крыму, но она находится в сложном положении из-за эмиграции матери.