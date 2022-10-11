. Анастасия Стоцкая высказалась о схожести ее детей с Филиппом Киркоровым

Давно ходят слухи, будто бы певица Анастасия Стоцкая родила от Поп-короля. Артистка — дважды мама. У нее подрастают 11-летний сын Саша и пятилетняя дочка Вера. Фаворитка поп-короля сцены Филиппа Киркорова иногда публикует в личном микроблоге свежие фото своих отпрысков, но делает это крайне редко. И хотя певица утверждает, что ее не задевают слухи и кривотолки, Стоцкая дала понять, что не позволит обижать тех, кто ей дорог больше всего. И это ее дети.На сплетни о том, кто Саша и Вера как две капли воды похожи на Филиппа Киркорова, Анастасия, как она сама призналась, плевать хотела. «А как нужно относиться к бреду? Ребята действительно похожи: темненькие волосики, глазки, маленькие носики. Думаю, что со временем детки изменятся и сходство уйдет», — заверила Стоцкая «Mirnov».