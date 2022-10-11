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Анна Кошмал о коллегах по «Сватам»: «Так случается в жизни, что ты ошибаешься в людях»

Анна Кошмал о коллегах по «Сватам»: «Так случается в жизни, что ты ошибаешься в людях»

Украинская актриса Анна Кошмал стала известна благодаря сериалу «Сваты», где снимались известные русские артисты. Теперь артистка при каждом удобном случае говорит о своем негативном отношении к ним.


После начала спецоперации на Украине 27-летняя Анна, проживающая в Киеве, ничего знать не хочет о своих бывших коллегах из России. Хотя все годы подчеркивала, что у нее исключительно теплые отношения со своими киношными «бабушками» и «дедушками» — Татьяной Кравченко и Федором Добронравовым. Блондинка часто выкладывала в личный блог совместные снимки. Теперь Анна утверждает, что все было не так однозначно.

«У нас были очень теплые отношения, это правда, но какое сейчас это имеет значение? Я стою за своих. Так случается в жизни, что ты ошибаешься в людях», — рассказала Кошмал в интервью «ЖВЛ» на YouTube.

При этом сам сериал украинская артистка любит, ведь он ей принес славу, хотя, придя на кастинг, она даже не рассчитывала на то, что ее возьмут в семейную сагу.

«Отсеивали, отсеивали, в конце концов осталось три претендента — и одна из них я… У моих родителей не было ни времени, ни денег заниматься моим продвижением. Я привыкла к тому, что я не прохожу кастинги. Была уверена, что утвердят другую. Я тогда впервые в жизни поверила в себя», — откровенничала Кошмал.

Сейчас актриса занимается украинскими проектами, безапелляционно заявляя, что в российском кино больше сниматься не будет. К слову, ранее звезда говорила, что не считает Федора Добронравова и Татьяну Кравченко основными в сериале. «Для меня «Сваты» — это не Добронравов, не Кравченко, Добрынин или Артемьева. Вообще не они. Для меня — это Андрей Яковлев (украинский режиссер сериала — прим. ред.) — человек, которого я безмерно уважаю, и работать с которым огромное удовольствие. Он для меня как отец», — высказывалась не так давно Анна.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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