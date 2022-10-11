. Авторы Lost Eidolons хотят, чтобы их игра попала в подписку Game Pass

Вадим Карасев





На данный момент Microsoft официально не анонсировала выход игры Lost Eidolons в подписке Game Pass, но разработчики хотели бы, чтобы их проект там оказался. Об этом они рассказали в Twitter игрокам.

Один из игроков в Twitter написал, что Lost Eidolons — «жесткая фэнтезийная ролевая игра выйдет на Xbox Series X | S и консолях Xbox One в 2023 году». Разработчики поправили автора этого комментария, сообщив, что они усердно работают над игрой для Xbox Series X | S, но отказались от идеи выпуска ее на Xbox One из-за сложностей в оптимизации.

В ответ на это сообщение другой пользователь в Twitter написал, что игроки на Xbox One смогут играть в Lost Eidolon через Xbox Cloud Gaming, если разработчики выпустят проект в Game Pass. На это создатели Lost Eidolon сообщили, что «это правда, мы бы хотели стать частью Game Pass, но посмотрим».

Стоит сказать, что на PC игра Lost Eidolon выходит уже через пару дней — 13 октября.

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