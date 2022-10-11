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Байден пообещал поставить Украине современные ПВО

Байден пообещал поставить Украине современные ПВОПрезидент США Байден пообещал Зеленскому поставить на Украину современные системы ПВО

Президент США Джо Байден в разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев необходимым для обороны, в том числе современными системами ПВО. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Байден пообещал продолжить предоставлять Украине необходимое для обороны, в том числе передовые системы ПВО», — говорится в сообщении.

Также американский лидер в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары российских войск по инфраструктурным объектам и городам Украины.



Поддержка США

С начала марта 2022 года администрация Байдена предоставила Украине более 16,8 миллиарда долларов помощи в обеспечении безопасности.

В начале октября американский лидер в ходе телефонного разговора с Зеленским заявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву. Глава Белого дома уточнил, что Вашингтон выделит Киеву 625 миллионов долларов на цели обеспечения безопасности.

В новый пакет войдут дополнительные вооружения, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские системы, боеприпасы, бронетехника.

Байден также пообещал Зеленскому продолжать поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

При этом член палаты представителей конгресса США от республиканской партии Крис Стюарт заявил о невозможности бесконечного финансирования Украины без понимания стратегии Байдена по завершению военных действий.

Конгрессмен подчеркнул, что «настало время» для ответов на ряд критически важных вопросов, которые связаны с увеличивающимся объемом помощи Украине. По его словам, необходимо обозначить конечную цель данной поддержки. Он отметил, что в противном случае, дальнейшие траты выглядят как безответственность.

Офицер военной разведки США Джозеф Донато, в свою очередь, подчеркнул, что тяжелое положение в американском оборонном секторе приведет к перебоям поставок вооружения на Украину уже этой зимой.

По его словам, оборонная промышленная база Соединенных Штатов в настоящее время испытывает трудности с поставками вооружений на Украину, запасы критически важных боеприпасов сокращаются.

Донато предлагает американским властям вынудить Киев пойти на мир, «предполагающий уступки Украины России». Он считает, что этот шаг не подорвет американский авторитет в Европе и напомнит миру о стратегических приоритетах США.



Критика России в адрес США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России.

Политик отметил, что Вашингтон, Лондон и Брюссель «уже не таясь говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны». Российский лидер также подчеркнул, что страны Запада пустили в ход «ядерный шантаж».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что властям Соединенных Штатов пора признать свою вовлеченность в развязывание конфликта на Украине.

По ее словам, за все годы «ужаса киевского режима» Вашингтон ни разу не выступил с критикой в его адрес. Она заявила, что Соединенные Штаты всегда «покрывали и руководили киевским режимом на протяжение многих лет».

В августе посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что поставка оружия Украине западными странами, в том числе США, в теории может привести к дальнейшей эскалации с непредсказуемыми последствиями.

Антонов также заявил, что такая политика создает риски в отношениях между крупнейшими ядерными державами Россией и США.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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