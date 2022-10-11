. Безверхова намеревается отправиться на свидание с Козловым
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Безверхова намеревается отправиться на свидание с Козловым

Безверхова намеревается отправиться на свидание с Козловым
Обновлёнными правилами Дом-2 решила воспользоваться Клавдия Безверхова, которой давно был симпатичен один парень, однако лезть в чужие отношения она не хотела. Выбор пал на Михаила Козлова. Правила проекта сильно изменились. И если раньше Клавдия Безверхова не желала лезть в чужие отношения, то сейчас она рассчитывает на полноценные свидания с Михаилом Козловым. В данный момент подобного от подопечных требуют ведущие проекта.

И тут не всё так просто. Девушка настроена серьёзно, поэтому она уже поинтересовалась у Михаила, когда они смогут встретиться. Если парень в итоге откажется от свидания, то ведущие его наверняка накажут.

Если участники телестройки говорят правду, то новички имеют возможность звать на свидание даже тех, кто уже состоит в паре. Если кто-то откажется, то в итоге угодит в изолятор.

Михаилу не страшен изолятор, ведь скоро он с Аленой Опенченко должен будет отправиться в давно запланированный отпуск. Но не исключено, что из-за Клавдии поездка на Алтай попросту сорвётся девушка она упорная и своего явно не упустит. Она уже даже брала поиграть собаку Алены — Пабло. Девушка не справляется с его темпераментом, поэтому хочет кому-то подарить или отдать. Интересно, а с темпераментом Козлова она справляется?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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