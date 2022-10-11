. Бизнесмен из списка Forbes отказался от российского гражданства

Вадим Карасев

Бизнесмен Юрий Мильнер из списка Forbes заявил об отказе от российского гражданства

Бизнесмен Юрий Мильнер отказался от российского гражданства. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.

Мильнер напомнил, что покинул Россию вместе с семьей еще в 2014 году. «И этим летом мы официально завершили процесс отказа от нашего российского гражданства», — написал он.

В 2022 году Мильнер занял 15-е место в российском списке Forbes, его состояние было оценено в 7,3 миллиарда долларов. Также он занял второе место в рейтинге журнала среди самых разбогатевших за год российских миллиардеров.