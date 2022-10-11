. Бритни Спирс обвинила свою мать в рукоприкладстве: "Я никогда этого не забуду"

Вадим Карасев

Бритни Спирс выдвинула новые обвинения в адрес своей матери Линн Спирс и заявила, что та поднимала на нее руку. Певица рассказала, что однажды она поздно вернулась с вечеринки, где отдыхала вместе с Пэрис Хилтон и Линдси Лохан. Мать Бритни, которая присматривала за ее сыновьями, пришла в ярость. Моя мама присматривала за Джейденом и Престоном. Да, я тусовалась до четырех утра, и моя мама просто сошла с ума. Я вошла, она взглянула на меня и ударила так сильно, что я никогда этого не забуду, — написала Бритни в инстаграме*.

Певица отметила, что этот инцидент произошел после того, как от нее ушел бывший муж и отец ее детей Кевин Федерлайн. Она добавила, что сама никогда не поднимала ни на кого руку.

На прошлой неделе мать Бритни Спирс принесла дочери извинения и попросила разблокировать ее номер, чтобы они могли поговорить. Однако певица извинений не приняла: она посоветовала матери "пойти к черту" и задуматься о психологических травмах, которые Бритни перенесла по вине своих близких.

Новые откровения певицы уже обсуждают в соцсетях: Брит стабильно мечется по волнам памяти, продолжая клевать свою мать по поводу и без. Не забыть, не простить, и сыновей еще зачем-то опять упомянула. Интереснее всех аккаунт певицы в запрещенной соцсети, пожалуй, для психотерапевтов или психиатров. Кто-то уже должен научный труд по ее хроникам написать, — написали в телеграм-канале "Антиглянец".

После освобождения от опеки Бритни Спирс продолжает обвинять своих родственников в том, что в этот период они часто нарушали ее права и "должны находиться в тюрьме" за то, как обращались с ней. В ближайшее время Бритни встретится в суде с отцом, который обвинил ее в том, что она "очерняет" его в СМИ. За отца певицы ранее заступился Кевин Федерлайн, который заявил, что Джейми Спирс спас своей дочери жизнь. В его пользу высказался и сын певицы, который заявил, что СМИ подают информацию о Джейми неправильно.

Впрочем, Спирс не только воюет с родными, но и пытается восстановить свою карьеру: ранее она представила новый трек, записанный совместно с Элтоном Джоном, а также объявила, что выступит на Суперкубке. Там же появится и певица Рианна.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Ксения Смирнова