Бритни Спирс рассказала, почему мать ударила ее "так сильно, что она никогда не забудет"
40-летняя певица Бритни Спирс только в прошлом году смогла окончательно избавиться от опекунства, которое продолжалось с 2008 года. Артистка столько всего вытерпела за это время, что вспоминает до сих пор.
В этот раз Бритни поделилась историей с одной вечеринки, после которой ей прилетела пощечина от матери. Звезда надолго задержалась с подругами Пэрис Хилтон и Линдси Лохан, после чего Линн Спирс решила ее проучить.
По словам звезды, инцидент произошел после того, как она рассталась со своим бывшим супругом Кэвином Федерлайном.
Свой рассказ Спирс завершила пожеланием подписчикам, что они никогда не переживут того, что пережила она, и призвала их "оставаться крутыми".
Сейчас, после всех рассказов Бритни и многочисленных судов, общественность встала на сторону поп-дивы, и родители Спирс пытаются связаться с ней, чтобы уладить конфликт. Однако певица не торопится принимать извинения и блокирует их звонки.
Бритни Спирс отрезала волосы
Исполнительница хита Toxic редко носила короткие прически, но что-то на нее нашло и, кажется, она решила отрезать большую часть волос. В соцсетях Бритни поделилась видео, в котором прикрывает голову шляпой, а из-под нее торчат короткие локоны.
"Я отрезала волосы, но пока не хочу их показывать", — говорит певица. Трудно сказать, действительно ли Спирс решилась на такой поступок, потому что пост она позже удалила. Впрочем, в молодости она даже брилась налысо.