. Бритни Спирс рассказала, почему мать ударила ее "так сильно, что она никогда не забудет"
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Бритни Спирс рассказала, почему мать ударила ее "так сильно, что она никогда не забудет"

Бритни Спирс рассказала, почему мать ударила ее "так сильно, что она никогда не забудет"

40-летняя певица Бритни Спирс только в прошлом году смогла окончательно избавиться от опекунства, которое продолжалось с 2008 года. Артистка столько всего вытерпела за это время, что вспоминает до сих пор.

В этот раз Бритни поделилась историей с одной вечеринки, после которой ей прилетела пощечина от матери. Звезда надолго задержалась с подругами Пэрис Хилтон и Линдси Лохан, после чего Линн Спирс решила ее проучить.


По словам звезды, инцидент произошел после того, как она рассталась со своим бывшим супругом Кэвином Федерлайном.

Впервые я получила пощечину, когда однажды ночью Пэрис и Линдси высадили меня с детьми около моего домика на пляже. Я тусовалась до 4 утра и моя мама обезумела. Я вошла, она посмотрела на меня и ударила так сильно, что я никогда этого не забуду.

Свой рассказ Спирс завершила пожеланием подписчикам, что они никогда не переживут того, что пережила она, и призвала их "оставаться крутыми".

Сейчас, после всех рассказов Бритни и многочисленных судов, общественность встала на сторону поп-дивы, и родители Спирс пытаются связаться с ней, чтобы уладить конфликт. Однако певица не торопится принимать извинения и блокирует их звонки.


Бритни Спирс отрезала волосы

Исполнительница хита Toxic редко носила короткие прически, но что-то на нее нашло и, кажется, она решила отрезать большую часть волос. В соцсетях Бритни поделилась видео, в котором прикрывает голову шляпой, а из-под нее торчат короткие локоны.

"Я отрезала волосы, но пока не хочу их показывать", — говорит певица. Трудно сказать, действительно ли Спирс решилась на такой поступок, потому что пост она позже удалила. Впрочем, в молодости она даже брилась налысо.

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По материалам: uposters.ru

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