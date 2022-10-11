. ЧП: Школьник зарезал двенадцатилетнюю девочку
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ЧП: Школьник зарезал двенадцатилетнюю девочку

ЧП: Школьник зарезал двенадцатилетнюю девочку
Маленькая девочка пропала, а потом ее нашли мертвой. В Костроме в понедельник пропала 12-летняя девочка, близкие тут же забили тревогу. Через день ее нашли убитой. В преступлении подозревают ее одноклассника. Вечером 10 октября родители обратились в полицию с заявлением о пропаже дочери. В тот день девочка ушла в школу и больше не вернулась. Правоохранители бросились на поиски, к ним присоединились добровольцы отряда «Лиза Алерт». Вскоре школьницу нашли мертвой в подъезде многоэтажного дома на улице Индустриальной. На ее теле обнаружено колото-резаное ранение. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Уже задержан подозреваемый — это ее одноклассник. С юношей проводят беседы следователь и сотрудники ПНД. Как оказалось, в тот день девочка пришла к нему в гости в том самый дом на улице Индустриальной. Квартира подозреваемого расположена на 7 этаже. Около 17 часов соседи услышали гулкий звук падения, после чего один из них вышел в подъезд и увидел тело девочки на лестничной площадке 9 этажа. В квартире школьника нашли нож-раскладушку со следами крови. Позже он сказал, что показывал оружие подруге и «вот так получилось», сообщает «Известия».
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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