. Что делать с деньгами в нынешнее время

Эксперт рассказала, что сейчас надо делать с деньгами. Про так называемую финансовую «подушку безопасности» не слышал только ленивый. Накопления, которые позволят выжить в трудной ситуации, например, если уволят с работы или задержат заработную плату, нужны всем, уверены эксперты. Разногласия среди специалистов вызывают только конкретные суммы. Так сколько же все-таки необходимо на «черный день»? Как рассказала главный аналитик одного из российских банков Наталья Ващелюк, модель создания «подушки» изменилась. Конкретную сумму, которую нужно накопить, никто не назовет, так как она зависит от ежемесячных расходов каждой конкретной семьи. «Считается, что финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме, достаточной для оплаты расходов семьи на 3-6 месяцев. Средства лучше размещать в ликвидные инструменты, например, наличные, накопительные счета или вклады с возможностью снятия», — сказала специалист. По мнению Ващелюк, инвестировать в акции или облигации конкретно на эти средства не стоит. В дело имеет смысл пускать деньги, которые остаются сверх «подушки». Чтобы посчитать необходимое количество денег, нужно, в первую очередь оценить свои расходы. «Например, если ежемесячные расходы семьи в среднем составляют 100 тысяч рублей в месяц, то финансовая подушка безопасности может составлять 300-600 тысяч рублей», — процитировало Ващелюк агентство «Прайм». К этой сумме, которая покроет базовые потребности при отсутствии дохода, нужно добавить некоторый резерв на непредвиденные расходы. К таковым относятся ремонт техники, автомобиля, медицинские услуги и др. С учетом высоких темпов инфляции некоторую часть денег есть смысл разместить на банковских депозитах. И если сумма большая, то можно сделать вклады в разных финансовых организациях. Еще одну часть надо просто держать дома в реблях на всякий случай, а на остальное приобрести наличную валюту, — это могут быть доллары или денежные единицы дружественных России государств. Банковские вклады, по словам специалиста, хороши еще и тем, что их можно пополнять, а снятие средств не приводит к пересмотру процентной ставки. Обычно условия по накопительным вкладам всегда лучше, чем те, что предлагаются по банковским картам. Ранее финансовый консультант Алена Никитина дала несколько профессиональных советов, как распоряжаться деньгами так, чтобы хватало на жизнь и еще удавалось откладывать на ту самую «подушку безопасности».