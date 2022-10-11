. Дана Борисова не довольна работой пластического хирурга
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Дана Борисова не довольна работой пластического хирурга

Дана Борисова не довольна работой пластического хирурга
Ведущая Дана Борисова заявила, что хирург воспользовался тем, что она была под наркозом.   В начале этого года Дана Борисова сделала сразу несколько пластических операций. Она призналась, что очень рассчитывала на яркие и эффектные изменения во внешности, а результат вышел совсем неутешительным. Сначала отеки по всему телу Дана списывала на то, что это временный эффект, что потом они сойдут и можно будет наконец-то гордиться своим телом. Но даже когда отек ушел, блондинка с ужасом начала замечать, что с ее телом происходят неприятные изменения. Живот стал бугристым, а с руками и вовсе отдельная история. А еще у Борисовой появилась объемная нижняя часть, которую она вовсе не заказывала.
«Мне не очень нравится, есть какие-то впадины, бугры такие, холмы… Одна рука больше, другая меньше. Ну получилось, что прям действительно как-то правая рука, ну, совсем по-другому стала выглядеть… Пользуясь тем, что я под наркозом, хирург зачем-то мне весь жир, который он выкачал с рук, наоборот, сюда его такими двумя комками закачал. И попу очень много закачал. Он такую массивную нижнюю часть сделал», — обвинила врача Дана в программе Пятого канала «Светская хроника». Как выяснилось, специалист признался, что предупреждал пациентку перед операцией. И показывал, куда что собирается закачать. Но Дана прослушала самую важную информацию. Борисова признала свою ошибку, поэтому заявила, что не будет подавать на хирурга в суд. К тому же ей сейчас не до разборок. Она уже планирует новую операцию. Звезда мечтает убрать импланты и уменьшить грудь.
# Шоу-бизнес Борисова Дана
По материалам: z-aya

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