. Дима Билан простил огромный долг в двадцать миллионов
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Дима Билан простил огромный долг в двадцать миллионов

Дима Билан простил огромный долг в двадцать миллионов
Певец Дима Билан решил не судиться из-за огромных денег. Многие звезды эстрады рано или поздно начинают пробовать свои силы в бизнесе. Дело это кажется увлекательным и прибыльным, но в результате сохранить бизнес и стать по-настоящему успешным получается только у единиц. Чаще дело оборачивается судебными разборками и даже разбирательствами с близкими. Как выяснилось, именно такая история произошла с Димой Биланом. Оказалось, что артист решил начать отельный бизнес в Коломне – именно там он открыл гостиницу вместе с мужем сестры Геннадием. Вначале все развивалось прекрасно, будущее проекта внушало оптимизм, компаньоны даже захотели расширяться.
Но дальше ситуация резко ухудшилась. Как сообщает программа Пятого канала «Светская хроника», Дима Билан потребовал у родственника вернуть ему долг, причем на весьма солидную сумму — 19 с половиной миллионов рублей! По мнению соседей, причиной стал развод сестры Димы с супругом. Геннадий стал требовать раздела имущества. Понятное дело, Билан вступился за Елену. Эта судебная история началась еще в 2020 году. Но в итоге после нескольких заседаний певец принял решение отозвать судебный иск. Для себя он определился и объяснил, что нервы дороже денег. Напомним, особенно сильно по бизнесу российских звезд в свое время ударила эпидемия коронавируса. Так, например, Гарик Харламов был вынужден закрыть свое креативное агентство, а Михаил Галустян потерял компанию по разработке мобильных приложений. Не пережили эту историю и бургерные Тимати.
# Шоу-бизнес Билан Дима
По материалам: z-aya

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