. Дмитрий Харатьян высказался о своей позиции и о сбежавших коллегах

Актер Дмитрий Харатьян рассказал Борису Корчевникову, как относится к уехавшим артистам. Уже более шести месяцев страна обсуждает соотечественников, покинувших родину. Светская элита оказалась в первых рядах за авиабилетами: звезды кино и шоу-бизнеса эмигрировали на неопределенный срок. Эстрада раскололась надвое. Первая половина решила переждать «бурю» на расстоянии, а вторая наотрез отказались покидать РФ в столь непростое время. И те, и другие осуждают друг друга — и нередко делают это публично и не стесняясь в выражениях. К счастью, есть и те, кто придерживается нейтралитета. К этой категории звезд относится Дмитрий Харатьян. Совсем недавно актер стал гостем программы Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба». В студии актер и ведущий обсуждали многие темы, в том числе и сложившуюся в стране обстановку.62-летний Харатьян заявил, что полностью поддерживает нынешний политический курс России. Более того, актер не раз приезжал в Донбасс, где выступал с концертами и посещал больницы. Дмитрий отметил, что он и все члены его семьи придерживаются одинаковых взглядов, а потому разногласий у них нет. В эфире также затронули вопрос и об уехавших звездах. Мнение насчет них у Харатьяна однозначное: это личное дело каждого, и любой имеет право на выбор. «Общество раскололось. Есть такие люди, кто дистанцируется, пытается пережить на расстоянии. Мы их знаем. Многие из тех, кто уехал, сделали выбор — это их выбор. Уехать и выждать или же остаться. Я здесь», — рассуждает Дмитрий Харатьян.