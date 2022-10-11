. Дочь Сергея Бодрова — младшего рассказала о детстве, принятии себя и не только

Вадим Карасев

Дочь Сергея Бодрова — младшего Ольга появилась на обложке октябрьского номера журнала "Собака.ru" и дала изданию большое интервью, в котором рассказала не только о работе, но и о жизни вне камер.

Во время беседы Ольга вспомнила о том, как прошло ее детство:Моя мама сделала все для того, чтобы наше с братом детство было счастливым. И где-то там в детстве осталась невероятная способность так сильно любить жизнь, как потом уже не получается. Потом, когда узнаешь о несправедливости, о грехе, о страданиях людских.

Актриса также рассказала об отношении к самой себе и своей внешности.Я бы назвала свою внешность обманчивой. А по поводу отношения к ней — со временем происходит принятие и понимание себя, но, на мой взгляд, восприятие себя не бывает изнутри, оно приходит только через любимых людей, через то, как они к тебе относятся,

— считает Ольга и продолжает беседу рассуждением на тему, что такое любовь:

Любовь — это когда все понимаешь без слов. Сварить утром кофе для кого-то или выслушать человека, когда он злой, уставший — вот это любовь. Быть рядом, когда сложно. Это очень просто и очень тяжело одновременно. Когда ты самый неприятный и мерзкий человек в мире, в слюнях и соплях — вот тот, кто в этот момент рядом с тобой, тот и любит по-настоящему. Мне так кажется.

В 2020 году Ольга Бодрова вышла замуж за актера Сергея Быстрова.





Ольга Бодрова на страницах "Собака.ru"

Кроме того, актриса поделилась впечатлениями от работы с режиссерами Николаем Хомерики, Данилой Козловским, Анастасией Нечаевой и отметила "суперспособности" каждого. Николай — хрупкая ваза, хрустальная душа, невероятно чуткий, внимательный и чувствующий. Данила — огонь, заряжающий на максимальную отдачу, вечный двигатель, неиссякаемая энергия и невероятная работоспособность. Настя — холодное мороженое в жаркий день, которая становится в определенные моменты сладкой и тягучей как конфета. И способная быстро растаять, если ее перегреть.

В кино Ольга дебютировала в фильме режиссера Николая Хомерики "Море волнуется раз", где сыграла главную роль. За этот фильм на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи Ольга Бодрова получила приз за лучшую женскую роль. Интересно, что изначально Ольга планировала стать журналисткой, однако позже отказалась от этой идеи.

Немного углубившись в журналистику еще в школе, я поняла, что не хочу заниматься профессией, которую не смогу полюбить. Поэтому выбрала то, что люблю всей душой,

— поделилась она с "Собака.ru".





Отец Ольги, Сергей Бодров — младший, погиб в 2002 году на съемках своего фильма "Связной" во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье. У нее также есть брат Александр, он пробует себя в качестве рэпера.

Ксения Смирнова